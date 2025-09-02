Suscribirse

Cauca

Militares fueron alertados del supuesto robo de una tractomula en El Patía, cuando atendían el caso los atacaron con explosivos; hay dos heridos

Los responsables, según el Ejército, son hombres de la estructura Carlos Patiño, de la cual se entregó su cabecilla hace una semana.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 1:49 a. m.
El hecho se registró en la madrugada del miércoles 30 de abril, en la vía que comunica los municipios de Sandoná y Pasto, gracias a la oportuna intervención de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido No 2, adscritos a la Tercera División.
Los responsables son hombres de la estructura Carlos Patiño. | Foto: Tomada de Redes Sociales

El estallido de un vehículo cargado con explosivos, que sacudió esta tarde la zona del Estanquillo, en el Patía, Cauca, dejó heridos a un suboficial y un soldado profesional.

El atentado, según confirmó el Ejército, fue obra de hombres de la estructura Carlos Patiño de las disidencias que delinquen en esa zona del occidente de Colombia.

Los militares, detalló la fuerza castrense, se habían dirigido hacia la vereda La Fonda, para atender una denuncia del supuesto robo de una tractomula, cuando los sorprendió el atentado.

Los militares heridos en la vía terciaria que conduce al sector de Estanquillo fueron evacuados hacia un centro médico en una unidad militar, mientras sus compañeros acordonaron la zona para evitar más cargas explosivas que pudieran afectar a la comunidad.

“Este hecho criminal es atribuido al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño que delinque en la región y que de manera reiterada emplea métodos violentos que ponen en grave riesgo no solo la vida de nuestros soldados, sino también la de la población civil que transita por este importante eje vial”, comunicó el Ejército.

Esa misma estructura es la que ha sufrido certeros golpes en los últimos días, según lo anunciado por el presidente, Gustavo Petro, por ejemplo en López de Micay, donde les incautaron arsenal y material de intendencia.

Hace una semana se entregó a las autoridades su cabecilla, conocido con el alias de Kevin.

Anderson Andrey Vargas, como es su verdadero nombre, tenía a sus espaldas un registro de por lo menos siete acciones armadas contra la fuerza pública, entre ellos ataques con fusilería y drones cargados de explosivos en El Plateado y en Balboa.

Kevin, que seguía órdenes de Iván Mordisco, fue trasladado a Bogotá para avanzar en su proceso jurídico, pues en su contra pesaban dos órdenes de captura.

Prontuario delictivo-según la fuerza pública- de alias Kevin, cabecilla en el Cauca.
Prontuario delictivo-según la fuerza pública- de alias Kevin, cabecilla en el Cauca. | Foto: API

“La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla del grupo criminal Carlos Patiño”, dijo el presidente Gustavo Petro.

“Alias Kevin, con 16 años en esta estructura, era un objetivo de alto valor con una recompensa de hasta 1.614 millones de pesos”, agregó el jefe de Estado.

Contexto: Exclusivo: así cayó la mano derecha de Iván Mordisco. Hubo encuentro con militares infiltrados y pidió no ser expuesto como “trofeo”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fernando Batista se pronuncia antes del partido Argentina vs. Venezuela: esto dijo sobre Lionel Messi

2. Andrea Serna destapó la razón por la que ‘se escapó’ del ‘Desafío Siglo XXI’

3. Trump acusa a Kim y Putin, reunidos en Pekín, de conspirar contra EE.UU.

4. Este es el perfil del abogado de 65 años, exasesor de la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín, atacado por un habitante de calle

5. Congreso de EE. UU. publica más de 33.000 archivos nuevos del caso Epstein: “transparencia total”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaucaDisidencia de las FarcIván Mordisco

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.