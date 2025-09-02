Militares fueron alertados del supuesto robo de una tractomula en El Patía, cuando atendían el caso los atacaron con explosivos; hay dos heridos

El estallido de un vehículo cargado con explosivos, que sacudió esta tarde la zona del Estanquillo, en el Patía, Cauca, dejó heridos a un suboficial y un soldado profesional.

El atentado, según confirmó el Ejército, fue obra de hombres de la estructura Carlos Patiño de las disidencias que delinquen en esa zona del occidente de Colombia.

Los militares, detalló la fuerza castrense, se habían dirigido hacia la vereda La Fonda, para atender una denuncia del supuesto robo de una tractomula, cuando los sorprendió el atentado.

Los militares heridos en la vía terciaria que conduce al sector de Estanquillo fueron evacuados hacia un centro médico en una unidad militar, mientras sus compañeros acordonaron la zona para evitar más cargas explosivas que pudieran afectar a la comunidad.

“Este hecho criminal es atribuido al grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Carlos Patiño que delinque en la región y que de manera reiterada emplea métodos violentos que ponen en grave riesgo no solo la vida de nuestros soldados, sino también la de la población civil que transita por este importante eje vial”, comunicó el Ejército.

Esa misma estructura es la que ha sufrido certeros golpes en los últimos días, según lo anunciado por el presidente, Gustavo Petro, por ejemplo en López de Micay, donde les incautaron arsenal y material de intendencia.

Hace una semana se entregó a las autoridades su cabecilla, conocido con el alias de Kevin.

Anderson Andrey Vargas, como es su verdadero nombre, tenía a sus espaldas un registro de por lo menos siete acciones armadas contra la fuerza pública, entre ellos ataques con fusilería y drones cargados de explosivos en El Plateado y en Balboa.

Kevin, que seguía órdenes de Iván Mordisco, fue trasladado a Bogotá para avanzar en su proceso jurídico, pues en su contra pesaban dos órdenes de captura.

Prontuario delictivo-según la fuerza pública- de alias Kevin, cabecilla en el Cauca. | Foto: API

“La presión sostenida de la Operación Perseo en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla del grupo criminal Carlos Patiño”, dijo el presidente Gustavo Petro.