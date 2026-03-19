Cauca

Cae cargamento de marihuana de las disidencias de Mordisco en el Cauca: así fue la operación militar

Hay una persona capturada. Ocurrió en jurisdicción de Puerto Tejada, Cauca.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de marzo de 2026, 7:41 a. m.
Droga de Mordisco decomisada en el Cauca.
Droga de Mordisco decomisada en el Cauca. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las operaciones militares no se detienen en el departamento del Cauca. Este jueves, 19 de marzo, el Ejército Nacional dio a conocer el decomiso de un cargamento de marihuana tipo creepy que estaba siendo movilizada por las carreteras de esta zona de Colombia. La droga, según el Ejército, era del Bloque Jacobo Arenas de alias Iván Mordisco, quien es la cabeza de una de las disidencias de las Farc.

Fueron los integrantes de las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 8, de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional, inteligencia militar, Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 3 y, en coordinación con la Policía Nacional, los que realizaron el decomiso sobre el eje vial de la vía Panamericana, a la altura del municipio de Puerto Tejada, Cauca.

“Gracias a información de inteligencia militar, fue interceptado un camión que transportaba una sustancia prensada correspondiente a marihuana tipo exportación, la cual se encontraba oculta entre ladrillos y material de construcción para evadir los controles de las autoridades”, dijo la institución militar.

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En este vehículo iba la droga de alias Iván Mordisco.
En este vehículo iba la droga de alias Iván Mordisco. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, precisaron que hay un capturado en flagrancia, y se trata del conductor del automotor, quien fue judicializado ante la Fiscalía General de la Nación junto con el material incautado. En las próximas horas será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares.

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Desde el Ejército señalaron que han cesado las labores de inteligencia y otras acciones con el fin de poder hacerles frente a los integrantes de las disidencias de las Farc, quienes llevan a cabo acciones de terror e imponen sus propias reglas en las comunidades.

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Disidencias de las Farc. Foto: AFP

“La Tercera División del Ejército continúa afectando las redes logísticas del narcotráfico, cerrando corredores de movilidad ilegal y fortaleciendo la seguridad en el suroccidente del país, en cumplimiento de su misión constitucional de proteger a la población civil y contribuir a la estabilidad del territorio”, puntualizaron.