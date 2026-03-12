Tío del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, bajo pronóstico reservado tras caer en un campo minado junto a otras dos personas

Tres personas resultaron heridas luego de caer en un campo sembrado con minas antipersonal en el corregimiento Los Uvos, en el municipio de La Vega, Cauca, en el macizo colombiano.

SEMANA habló con Carlos Vidal, personero de esta población, quien explicó lo sucedido.

Según el funcionario, los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves, cuando tres personas verificaban las condiciones del acueducto veredal y se detonaron los explosivos.

“Una de las personas tuvo una gravedad mayor, fue trasladada a la ciudad de Popayán y se mantiene con información reservada”, informó el personero.

Se trata de Jesús Enrique Guzmán, tío del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien se desempeña como inspector de Policía de varios corregimientos de esa zona, entre ellos el que visitaba.

El municipio de La Vega está ubicado a unas cuatro horas en transporte público desde Popayán, dijo el personero, y es una zona en disputa entre la subestructura Manuel Vásquez Castaño de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una nueva disidencia de las Farc.

“Ha sido corredor de este grupo; se disputa con una nueva facción de disidencia de las Farc. En los últimos reportes que habíamos hecho desde la Personería a la Fuerza Pública se advertía sobre la presencia de minas antipersona”, explicó el personero.

Las tres personas heridas trabajaban en un proyecto relacionado con el mejoramiento del suministro de agua potable para las comunidades asentadas en los corregimientos El Palmar y Los Uvos, en esta parte del macizo colombiano.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Foto: Gobernación del Cauca

El gobernador del Cauca aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido con estas tres personas, entre las que está su tío.

Por ahora, las autoridades locales tomaron medidas para evitar que una situación similar se presente.

“Ya activamos la ruta humanitaria con la Unidad de Víctimas, la Alcaldía local y la Fuerza Pública para atender a las poblaciones”, recalcó el personero.

