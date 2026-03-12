¿De qué falleció la ‘influencer’ Carol The Warrior? Había denunciado brujería en su contra

Poco a poco se van conociendo más detalles sobre la triste muerte de Carolina Reyes, la influencer que alcanzó más de 662.000 seguidores en Facebook y 207.000 en Instagram con contenido sobre el cuidado de su cuerpo y su tienda de belleza, a quien sus seguidores conocieron como Carol The Warrior.

“Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera. Con mucho dolor anunciamos que lastimosamente partió con el Señor este 11 de marzo de 2026; les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos”, dice un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas; así mismo esperamos que sea despedida por todos nosotros ❤️”, agrega el escrito.

Carolina Reyes, más conocida como Carol the Warrior, murió en Cali. Foto: Suministrada a Semana

Sus seguidores, a pesar de su juventud, le profesaban una profunda admiración por su capacidad de contagiar de buena vibra en redes sociales.

Carol murió ayer, miércoles 11 de marzo, y rápidamente algunos de sus seguidores empezaron a recordar los videos en los que hablaba sobre el origen de la enfermedad que causó su muerte.

En octubre de 2025, la influencer había contado detalles de cómo empezó su enfermedad.

“Ustedes saben que yo todas las mañanas les subía video que iba para el gimnasio; con el tiempo empecé a sentir unos dolores en mi cuerpo, casi no le prestaba atención porque pensaba que eran dolores por los pesos o por cualquier otra cosa. Poco a poco ese dolor se iba aumentando más; un día le dije a una tía: ‘no aguanto más’”, dijo entonces.

En sus contenidos también reveló algunas incidencias sobre su proceso. “Era muy comprometida conmigo misma, iba al gimnasio todos los días, superjuiciosa, mi alimentación era superbuena; ustedes más que nadie, las personas que me siguen hace mucho tiempo, miraban todo lo que yo le publicaba. La vida puede cambiar en cuestión de segundos, nunca sabes cuándo va a llegar este momento”, dijo Carol.

Luego, explicó cuál era su enfermedad, aunque antes había dicho que probablemente fue víctima de una brujería, después de haber hecho “una toma”.

“Y sí, el médico me diagnosticó que tenía cáncer; le digo el médico porque sé que el diagnóstico de Dios será diferente. Esto es cuestión de fe, no soy ni la primera ni la última con esta enfermedad”, manifestó en sus redes sociales.

Hasta ahora, la familia no ha dado más información, pero se supo que murió de cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. Se espera que en las próximas horas se compartan más detalles sobre su funeral.