Un verdadero jalón de orejas se llevó el alcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Fernández Quinto, en medio de una reunión surgida de protestas de parte de la comunidad de la Institución Educativa San Juan del Córdoba, que reclaman mejoras en infraestructura y agua potable.

En la sede de la Alcaldía de Ciénaga, el mandatario y parte de su gabinete recibieron a profesores, estudiantes y padres de familia.

“En un espacio de diálogo, atendimos a miembros de la comunidad educativa de la I. E. San Juan del Córdoba, quienes desde el año 2025 vienen exponiendo diferentes situaciones que impiden el desarrollo normal de las actividades académicas”, informó esa Alcaldía.

Los estudiantes y profesores levantaron la voz para reclamar por el avanzado estado de deterioro de la planta física del colegio, por ejemplo en el techo, también por el mal estado de las baterías sanitarias, sumado a una insuficiente provisión de agua potable.

Sin embargo, mientras uno de los miembros de la comunidad exponía su punto de vista, una estudiante se percató de que el alcalde Fernández Pinto operaba el teléfono celular que tenía en las manos.

De inmediato, tomó la palabra. “Yo le quería decir algo, me parece, de verdad, una falta de respeto tanto como a los alumnos, profesores y demás personal que está aquí”, dijo la menor de edad, mientras otra persona la grababa.

“¡Que estemos charlando, o sea, cada quien está dando su punto de vista del problema que está pasando y usted está pegado en el teléfono! Me parece una falta de respeto”, dijo la menor.

La respuesta de sus compañeros no se hizo esperar y la del alcalde Fernández tampoco. “Estoy copiando lo que están diciendo, copiando el acta”, dijo el mandatario.

A lo dicho por la estudiante, se suman los comentarios en las redes sociales de la Alcaldía, donde les comentan: “ Para la próxima no llevar celulares por favor 😒agarren bolígrafo y papel y apunten”.

“Para la próxima ponga más atención a la problemática de Ciénaga”, escribió otra persona.

Posterior a la reunión, la Alcaldía anunció que tomará medidas para el creciente número de palomas del que se quejan los estudiantes, así como de las reparaciones.

“Desde hoy nos comprometimos a iniciar las tareas para hacer una limpieza que minimice la llegada de las palomas, y en 15 días tendremos una nueva reunión, para presentarles cómo va el proceso contractual que permitirá intervenir la institución y darle solución a las problemáticas expresadas”.

