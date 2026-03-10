A un adulto mayor de Bogotá le llegó una costosa fotomulta de una moto en Medellín en la que aparece una mujer: “No soy yo”

A sus 69 años, Carlos Hernando López Pulido aún tiene que rebuscarse la vida. No accedió a pensión y su futuro depende de los ingresos que alcanza con algunos trabajos temporales.

Los pocos recursos que recibe a cambio de su trabajo le llegan a una cuenta bancaria, la cual teme sea embargada por cuenta de un cobro de una fotomulta que le llegó de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

La infracción, según el documento emitido por la Secretaría, fue cometida el miércoles 6 de marzo de 2024 a las 11:03 de la mañana en la avenida 80 con carrera 65, en la comuna 15 - Guayabal, frente al cementerio Campos de Paz.

“Pero ese día yo no estaba en Medellín, ciudad a la que no voy hace más de 10 años, y la moto, como desde 2020, ha estado guardada en mi casa; nadie la prende, nadie la saca y ni siquiera tiene el SOAT ni la técnico mecánica; la tenemos quieta”, le dijo Carlos Hernando a SEMANA.

Su casa está en la carrera 11 con calle 26 Sur, en el barrio Sosiego, en Bogotá. La motocicleta permanece allí. Es una Royal Enfield Classic 500, color azul, modelo 2017 de placas RFD48E, la misma placa que aparece en la infracción de tránsito.

Moto Royal Enfield cuya placa, según Carlos Hernando López Pulido, fue "gemeliada" en Medellín. Foto: Suministrado a Semana

“Aunque si usted mira bien la foto, la moto de la fotomulta es otra y el que la conduce va con una mujer. Ese no soy yo”, le explicó a SEMANA.

Apenas Carlos Hernando y sus hijos se enteraron de la fotodetección, por un correo electrónico que le llegó anunciándole la sanción, enviaron un mensaje de respuesta a la Secretaría de Movilidad de Medellín para que se revisara el tema y le retiraran la multa.

En el escrito exhibió tres argumentos:

“La motocicleta en mención se encuentra en la ciudad de Bogotá desde el año 2020 y no ha sido movilizada desde esa fecha, ya que presenta pendientes en el pago de impuestos, SOAT y revisión técnico-mecánica desde ese mismo año.

La imagen adjunta en el comparendo, con fecha del 6 de marzo de 2024, no corresponde a la motocicleta de mi propiedad.

Considero que la placa ha sido objeto de gemeleo, razón por la cual solicito que se investigue y se realice la verificación correspondiente”.

Fotomulta de una moto de placa "gemeliada" en Medellín, según denuncia de Carlos Hernando López Pulido. Foto: Suministrado a Semana

El tiempo ha pasado y los cobros, con intereses, siguen llegándole, por lo que teme consecuencias para su futuro financiero a cuenta de esa infracción.

Carlos Johann López, uno de sus hijos, le dijo a SEMANA que otra de las razones para dar a conocer el caso es que se investigue, pues este es un fenómeno que se replica en diferentes ciudades. “Cuántas motos más habrá así. El de la foto no es mi papá y la moto no es la de acá de la casa. Deben revisar ese caso”, indicó.

SEMANA consultó con la Secretaría de Movilidad, quien pidió a Carlos Hernando interponer una nueva queja para avanzar en el proceso y aseguraron que lo revisarán.

Este medio comprobó la fotografía de la fotomulta y, aunque es labor de un perito determinar si se trata o no de la misma motocicleta, la que se ve en las imágenes enviadas por Carlos Hernando y su familia difiere mucho de la que circula por las calles de Medellín.

“Es que esa no tiene ni alforjas, como la nuestra”, dijeron.