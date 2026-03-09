La Alcaldía de Medellín culminó una serie de trabajos de mantenimiento y limpieza en varios pasos deprimidos de la ciudad con el objetivo de prevenir inundaciones y asegurar la movilidad en corredores viales clave, justo antes del inicio de la primera temporada de lluvias del año.

Limpieza preventiva antes de la temporada de lluvias

Las labores hacen parte de una estrategia preventiva impulsada por la administración local para preparar la infraestructura urbana frente al incremento de precipitaciones que suele registrarse en el primer semestre.

De acuerdo con información oficial divulgada por la Alcaldía, la primera fase de intervención incluyó la limpieza de 14 soterrados o pasos deprimidos.

Estas estructuras al estar por debajo del nivel de la vía, pueden acumular agua durante aguaceros intensos.

En total se desarrollaron 19 jornadas de trabajo, enfocadas en garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de drenaje urbano.

Durante las intervenciones se realizó mantenimiento a 219 elementos del sistema pluvial, entre ellos sumideros, rejillas, desagües y redes de evacuación de aguas lluvias, fundamentales para evitar encharcamientos en estas zonas de alta circulación vehicular.

Las labores incluyeron succión mecánica de sedimentos, limpieza de cárcamos y redes de drenaje, lavado de calzadas y andenes, así como mantenimiento de luminarias para mejorar las condiciones de seguridad en estos pasos viales.

Intervenciones en puntos estratégicos de la ciudad Los trabajos se concentraron en sectores considerados críticos para la movilidad. Entre ellos están: Villanueva, La Alpujarra, Los Músicos, Bulerías, San Juan con carrera 80, Parques del Río, Punto Cero, Terminal del Norte y La Aguacatala. Estas zonas han registrado históricamente acumulaciones de agua durante episodios de lluvia intensa, lo que puede generar cierres temporales y afectaciones al tránsito. Las intervenciones se realizaron de manera articulada entre varias dependencias del gobierno local y entidades de servicios públicos, entre ellas, la empresa Empresas Públicas de Medellín. Esta última es la responsable del mantenimiento de redes de drenaje, junto con equipos de infraestructura, movilidad y aseo de la ciudad. De acuerdo con voceros de la administración municipal, este tipo de mantenimiento preventivo es clave para reducir el riesgo de emergencias durante los periodos de lluvias. Especialmente en estructuras subterráneas donde la acumulación de sedimentos o residuos puede afectar el funcionamiento del sistema de evacuación de agua. Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en calles, quebradas o alcantarillas, ya que estos residuos suelen ser una de las principales causas del taponamiento de sumideros y drenajes pluviales. Como parte de las medidas de prevención, la Alcaldía anunció que la frecuencia de mantenimiento en los pasos deprimidos aumentará. Las intervenciones pasarán de realizarse dos veces al año a cuatro jornadas anuales, con el fin de fortalecer el monitoreo y reducir el impacto de las lluvias en la movilidad urbana de la ciudad.

