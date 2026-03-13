Descubren en Itagüí una fábrica de placas falsas para vehículos; hay diez detenidos y 515 de esos elementos incautados

Diez personas fueron capturadas en medio de un operativo realizado en el municipio de Itagüí, en el que las autoridades descubrieron que una empresa que aparentaba realizar actividades legales en realidad se dedicaba a la fabricación de placas falsas para motos y carros.

Según informó la Alcaldía de Medellín, que aportó a la investigación con sus cámaras de seguimiento LPR, fueron incautadas 515 placas para carro y moto, 72 rollos de cinta reflectiva amarilla, 120 troqueles para el grabado de números y letras, dos rollos de lámina de aluminio utilizados para la fabricación y cuatro computadores empleados para el diseño y producción de estos elementos.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, dijo: “Son bandidos, no es que se dediquen solamente a una supuesta empresa con una fachada de legalidad, a vender un producto; que no vengan a decir que no sabían para qué se utilizaban esas placas ni que no les interesaba”.

El funcionario aseguró que las diez personas capturadas hacen parte de la cadena criminal.

“Muchas de esas placas son utilizadas para evadir a las autoridades. Cuando se roban un carro, rápidamente le ponen una placa falsa para intentar evadir la persecución de la fuerza pública y las cámaras de seguridad. Aquí lo que estamos demostrando es que, por más artimañas que hagan los bandidos, no nos van a ver la cara a nosotros. Ya estamos capacitados, tenemos tecnología y vamos a ir detrás de ellos”, agregó.

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Al lugar donde funcionaba la fábrica de placas falsas, aseguró Villa Mejía, llegaron gracias al seguimiento realizado a través de las cámaras de la Alcaldía de Medellín.

“Hubo varios seguimientos, monitoreos y trazabilidades que permitieron identificar precisamente cómo operaban”, dijo.

Denuncia sobre gemeleo de placas

Precisamente, recientemente SEMANA dio a conocer el caso de Carlos Hernando López Pulido, un adulto mayor de 69 años a quien, a pesar de vivir en Bogotá y mantener su motocicleta parqueada durante cuatro años, le llegó una fotomulta por falta de SOAT y revisión técnico-mecánica en Medellín.

Fotomulta de una moto de placa "gemeliada" en Medellín, según denuncia de Carlos Hernando López Pulido. Foto: Suministrado a Semana

La infracción, según el documento emitido por la Secretaría de Movilidad de Medellín, fue cometida el miércoles 6 de marzo de 2024 a las 11:03 a. m. en la avenida 80 con carrera 65, en la comuna 15 - Guayabal, frente al cementerio Campos de Paz.

“Pero ese día yo no estaba en Medellín, ciudad a la que no voy hace más de 10 años, y la moto, desde 2020, ha estado guardada en mi casa; nadie la prende, nadie la saca y ni siquiera tiene el SOAT ni la técnico-mecánica; la tenemos quieta”, le dijo Carlos Hernando a SEMANA.

“Aunque si usted mira bien la foto, la moto de la fotomulta es otra y el que la conduce va con una mujer. Ese no soy yo”, le explicó a SEMANA.

Sin embargo, se desconoce aún si esa placa que Carlos Hernando denuncia provino de esa fábrica de placas falsas.

Su situación, aseguró, por ahora no ha sido resuelta por las autoridades.