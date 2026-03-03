Un fuerte aguacero con vientos extremos y tormenta eléctrica cae este martes sobre Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá

Un fuerte aguacero se registró esta tarde de martes en diferentes puntos de Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella, Caldas, Bello y Girardota.

Además, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), se registró una tormenta eléctrica en Medellín.

Reapertura de la vía a Medellín con restricciones: horarios en los que se puede transitar

“Tenga precaución al conducir, reporte emergencias a través de la línea 123. Evite hacer actividades a cielo abierto”, recomendaron.

La situación llevó a que a las 4:21 p.m. el Metro de Medellín suspendiera temporalmente el servicio del Metrocable línea J en la comuna 13 (San Javier - La Aurora) por las condiciones climáticas.

El comienzo de las lluvias fue reportado por el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) a las 2:27 p.m. en el municipio de Caldas, uno de los 10 del área metropolitana.

Medellín ha sufrido lluvias intensas. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Se registran lluvias de moderada a alta intensidad sobre el municipio de Caldas. Se espera que continúen durante, al menos, los próximos 20 minutos”, dijo el SIATA en la red social X.

Posteriormente, los radares reportaron las precipitaciones en Girardota, Itagüí y Caldas a las 3:51 p.m.

Consejo Nacional Electoral emite alerta porque en 64 municipios de Antioquia aún hay mesas sin testigos electorales

Y veintisiete minutos después, se registró la caída de granizo en la estación Radar de Vientos, en el distrito de Medellín.

Tres minutos después, a las 4:21 p.m., los datos de la red meteorológica registraron vientos extremos ubicados en La Estrella, Caldas, Envigado y el sur del Distrito de Medellín.

Además, en siete estaciones reportaron vientos fuertes.

Así delinque el Frente 36 de las disidencias que amenazó a Fico Gutiérrez y al gobernador de Antioquia, y que busca extorsionar a Hidroituango

El SIATA también indicó que entre las 3:51 y las 4:51 cayeron 55 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, 32 de ellas en Medellín, lo que llevó al DAGRD a lanzar esa recomendación para que se evitaran actividades en espacio público.

Siete de esas descargas fueron en el municipio de La Estrella y 16 en Itagüí.

El DAGRD pidió a los medellinenses evitar acercarse a alguna quebrada durante las precipitaciones, evitar arrojar basuras y escombros a las calles y alertar ante cambios intempestivos en los niveles de las quebradas y el río Medellín.