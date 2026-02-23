Arena primavera asegura $100.000 millones para consolidarse como nuevo escenario del entretenimiento

La industria del entretenimiento en Colombia suma un nuevo hito con el cierre financiero de Arena Primavera, un escenario cultural que se construye en Sabaneta, Antioquia, y que logró asegurar recursos por $100.000 millones para avanzar en su desarrollo.

La operación marca un punto clave para la consolidación de infraestructura cultural de gran formato fuera de las principales capitales del país y refuerza el papel del sector como dinamizador económico regional.

El proyecto, que hace parte del ecosistema BeatHub Entertainment, obtuvo el respaldo de BBVA como único prestamista, en una estructura financiera que contó con la asesoría exclusiva de HBI Banca de Inversión y el acompañamiento legal de Abello Galvis Abogados.

El cierre de la financiación confirma la viabilidad económica del escenario y habilita la continuidad de su construcción como nuevo epicentro de espectáculos en el Valle de Aburrá.

Más allá del monto, la relevancia de Arena Primavera está en su impacto proyectado sobre la oferta cultural del país.

Con una infraestructura diseñada bajo estándares internacionales, el recinto busca ampliar la capacidad del área metropolitana de Medellín para albergar conciertos y eventos de gran formato, un segmento que en los últimos años ha ganado peso dentro de la economía creativa nacional.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es fortalecer la posición de Colombia dentro del circuito latinoamericano de giras internacionales.

La disponibilidad de escenarios modernos y con alta capacidad es un factor determinante para que artistas y productoras incluyan nuevas ciudades en sus recorridos, reduciendo la concentración de eventos en pocos mercados y descentralizando el consumo cultural.

El impacto esperado trasciende el ámbito artístico. De acuerdo con las proyecciones del proyecto, Arena Primavera podría generar un impacto económico externo cercano a los US$100 millones, asociado principalmente a actividades de turismo, hotelería, gastronomía y servicios complementarios en los municipios del Valle de Aburrá.

El proyecto busca ampliar la capacidad del Valle de Aburrá para recibir conciertos y eventos de gran formato. Foto: BeatHub Entertainment

Este efecto multiplicador refuerza la visión del entretenimiento como una cadena de valor que involucra múltiples sectores productivos.

En términos operativos, el escenario proyecta realizar más de 75 eventos durante su primer año, con una asistencia estimada de 650.000 personas. Cada evento podría generar más de 1.000 turnos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, lo que representa una fuente relevante de ingresos para la economía local.

Para el municipio de Sabaneta, el aporte económico anual estimado superaría los $15.000 millones, destinados al fortalecimiento del ecosistema cultural y de servicios.

La apuesta de Arena Primavera se enmarca en una tendencia más amplia, el crecimiento del entretenimiento como actividad económica estratégica dentro del PIB y su capacidad para posicionar al país en mercados globales.

Con este cierre financiero, el proyecto no solo asegura su ejecución, sino que se suma a los esfuerzos por consolidar a Colombia como un destino cultural competitivo, con infraestructura capaz de responder a la creciente demanda de eventos de gran escala.