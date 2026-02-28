Infraestructura

Arena Primavera: el megaproyecto que busca posicionar a Antioquia en las grandes giras iniciará su operación en noviembre

Con una inversión privada superior a 320.000 millones de pesos, Arena Primavera, en Sabaneta, es el primer recinto del departamento concebido exclusivamente para espectáculos en vivo y parte del ecosistema BeatHub Entertainment.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 2:21 p. m.
Más que un nuevo venue , Arena Primavera, representa la expansión territorial del modelo que transformó la industria en Bogotá y una apuesta estratégica para consolidar a Colombia como hub cultural en América Latina.
En Colombia, el entretenimiento en vivo hoy es una industria clave para la economía. En ese contexto, BeatHub Entertainment, el modelo de colaboración estratégica que articula a algunas de las empresas más relevantes del sector (en boletería, producción, operación de escenarios, hospitalidad y servicios complementarios), se consolidó como el único ecosistema de soluciones 360 del país al servicio de los promotores. Les permite producir espectáculos con estándares internacionales, eficiencia operativa y proyección de largo plazo. Actualmente, funciona como una plataforma que integra capacidades, optimiza el mercado, eleva la experiencia del público e impulsa la expansión y la competitividad del entretenimiento en vivo nacional.

Dentro de ese ecosistema convergen empresas aliadas que figuran entre las más relevantes del entretenimiento en Colombia (Tuboleta, Movistar Arena, Breakfast Live, Thunder Production, Venues Snacks y ahora Arena Primavera), cada una líder en su vertical.

Su alineación ofrece una visión integral del negocio y permite engranar capacidades que antes operaban de forma aislada. No se trata solo de sumar servicios, sino de crear sinergia y expandir el mercado para que promotores, artistas y marcas encuentren una plataforma que impulse su estrategia y su visión.

El propósito es ampliar la ocupación, desarrollar nuevos formatos, aumentar la cantidad de shows y diversificar las giras en más ciudades, con el fin de fortalecer de manera estructural la industria en el país.

Uno de los escenarios dentro del ecosistema BeatHub que marcó un punto de inflexión fue el Movistar Arena en Bogotá. Su operación corrigió el rezago histórico en infraestructura cubierta de gran formato y permitió atraer giras internacionales que antes no incluían a Colombia. Con estándares técnicos alineados con las exigencias globales y eficiencias logísticas para los promotores, demostró que el país podía competir en igualdad de condiciones en el circuito internacional.

Sobre esa base se construye hoy la nueva expansión territorial del ecosistema: Arena Primavera, en Sabaneta. Con más de 160.000 millones de pesos ya ejecutados, abrirá en noviembre como el primer recinto de Antioquia diseñado desde cero para entretenimiento en vivo y financiado 100 % con capital privado. Tendrá capacidad para 17.000 personas y proyecta más de 75 eventos en su primer año, cerca de 650.000 asistentes y un impacto económico estimado en 350.000 millones de pesos.

Arena Primavera no es simplemente un nuevo escenario: es la extensión de un modelo probado que articula infraestructura, tecnología y experiencia para elevar el estándar regional.

Su incorporación al ecosistema permite replicar aprendizajes del Movistar Arena, integrar herramientas digitales —desde compra y analítica de datos hasta sistemas cashless— y ofrecer métricas claras a patrocinadores y aliados. La meta es aumentar en más del 60 % la llegada de giras internacionales a Antioquia y consolidar a Medellín como parada obligatoria en los grandes circuitos.

Gabriel Sánchez, director de Estrategia de BeatHub Entertainment y de Arena Primavera.
Para Gabriel Sánchez, director de Estrategia y del ecosistema BeatHub, la llegada de Arena Primavera responde a tres factores estructurales: infraestructura moderna, empresariado dispuesto a asumir riesgos de largo plazo y un marco regulatorio que incentivó la inversión.

“La ciudad gira alrededor del evento cultural”, afirmó, al señalar que las giras evolucionan hacia residencias y experiencias extendidas que dinamizan el turismo, la hotelería, el comercio y el empleo. En ese contexto, Bogotá y Medellín pueden consolidarse como destinos estratégicos si coordinan infraestructura, conectividad y oferta turística.

