Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este martes, 24 de febrero; evite multas

Conozca cómo funcionará la restricción en la capital de Antioquia para esta nueva jornada.

Redacción Vehículos
23 de febrero de 2026, 8:26 a. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La medida de pico y placa en Medellín busca principalmente optimizar la movilidad urbana y reducir los problemas de congestión que se presentan con frecuencia en las vías más transitadas de la ciudad.

La restricción se organiza según la numeración de la placa: en el caso de las motocicletas, se tiene en cuenta el primer dígito, mientras que para los automóviles particulares, se considera el último número.

Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: así están las vías de la capital

Para este martes, 24 de febrero de 2026, y teniendo en cuenta los cambios realizados para este primer semestre del 2026, la medida funcionará de la siguiente manera:

  • Carros particulares: No pueden circular las placas terminadas en 0 y 3.
  • Motocicletas: La restricción aplica para aquellas cuyo primer número sea 0 y 3.
  • Taxis: Tendrán restricción aquellos con matrícula finalizada en 3.
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.
Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

El sistema funciona a través de horarios específicos, en los cuales los vehículos tienen restringido su tránsito por las determinadas zonas, aunque existen corredores viales exentos en los que la norma no aplica.

Los horarios establecidos son de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. para automóviles particulares, y de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. para taxis.

¿Los carros eléctricos se pueden lavar de la misma forma que un auto con motor a gasolina? Hay situaciones que es mejor evitar

Entre las vías excluidas del pico y placa durante el segundo semestre se encuentran el Sistema Vial del Río (que comprende la Autopista Sur y la avenida Regional), la avenida Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80, además de los cinco corregimientos de Medellín, donde no rige la medida.

Asimismo, ciertos vehículos están exonerados siempre que cumplan con los requisitos exigidos por las autoridades. En este grupo se incluyen los eléctricos, híbridos y los que funcionan con gas natural, siempre que posean matrícula vigente y estén debidamente registrados.

Finalmente, la Secretaría de Movilidad recordó que incumplir la norma puede acarrear una sanción económica de $ 875.452 en 2026, junto con la inmovilización del vehículo si se detecta la infracción durante los controles.

