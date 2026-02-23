Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: así están las vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7:20 a. m.: retiran camión varado en la Calle 13 con avenida Boyacá

7:15 a. m.: Camión varado en la calle 80

6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis

4:00 a.m.: TansMilenio opera con normalidad