Movilidad en Bogotá para este lunes, 23 de febrero: así están las vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7:20 a. m.: retiran camión varado en la Calle 13 con avenida Boyacá
[07:20 a.m.] #GestiónDelTráfico | El vehículo fue retirado del corredor. Se recuperan las condiciones de movilidad en la zona. https://t.co/b2ScA0dHet pic.twitter.com/RyZtFMHd0k— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 23, 2026
7:15 a. m.: Camión varado en la calle 80
[07:15 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá, por camión varado en la calle 80 con carrera 94, sentido oriente-occidente. ❌ Se genera afectación de un carril de la calzada. pic.twitter.com/0QY0Jylv5u— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 23, 2026
6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) February 23, 2026
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/IWWfQe5piU
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
🚖#FelizLunes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para las placas terminadas en números 7️⃣ y 8️⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 23, 2026
🏁Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. pic.twitter.com/oTyxv6Vy3X
4:00 a.m.: TansMilenio opera con normalidad
¡Buenos días, Bogotá! 🚍❤️— TransMilenio (@TransMilenio) February 23, 2026
Que tu ruta de hoy esté llena de buenas noticias. Nosotros ya encendimos los motores para acompañarte.💫 pic.twitter.com/nfpb38C8f6