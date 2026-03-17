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Así rota el pico y placa en Bogotá este miércoles, 18 de marzo: horarios y restricciones

Las autoridades harán operativos en toda la ciudad.

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Redacción Vehículos
17 de marzo de 2026, 7:15 p. m.
Pico y placa en Bogotá
Pico y placa en Bogotá Foto: COLPRENSA

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer la medida de pico y placa en Bogotá para este miércoles, 18 de marzo de 2026, la cual restringe la movilidad para vehículos particulares y taxis.

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De acuerdo con las autoridades, la norma rige para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

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La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.
Pico y placa en Bogotá. Foto: imagen tomada de x @SectorMovilidad

Existe una medida para que los conductores queden exentos del pico y placa y, para aplicar a ello, deben registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y revisar la opción del pico y placa solidario.

Esta modalidad es muy útil para quienes deben movilizarse por la ciudad en el día que tienen restricción y, para acceder a este beneficio, deben realizar un pago que se hace exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co.

La entidad fue enfática al mencionar que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial, por lo que piden a los usuarios no caer en estafas.