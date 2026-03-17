Taxistas revelan en SEMANA las problemáticas por las que realizan cese de actividades en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá

Un grupo de taxistas que opera en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, realizó un cese de actividades este martes, 17 de marzo, para manifestar inconformidades relacionadas con cobros, condiciones contractuales y la operación del servicio en la terminal aérea.

Uno de los taxistas, quien solicitó mantener en reserva su identidad, explicó en SEMANA que las dificultades se originan en acuerdos entre empresas privadas y la administración del aeropuerto.

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“Resulta y sucede que Imperial había firmado un contrato con Opain, el cual le faltaba un año por completar el compromiso del señor en vista de todos los problemas que estábamos teniendo y que le estábamos reclamando que nos descontaran de los 572 que nos cobran mensualmente por cada taxi y somos 1.280 taxis; ustedes los multiplicarán y se darán cuenta de cuántas millonadas se llevaban”, afirmó el conductor.

El taxista también señaló que el terreno utilizado para la operación tendría un costo elevado para las empresas, lo que, según indicó, se traslada a los conductores.

#ATENCIÓN 🚕 | Taxistas protestan en El Dorado



Conductores de taxi que operan en el Aeropuerto Internacional El Dorado suspendieron actividades en señal de protesta.



Denuncian incremento del 15% en cobros, falta de garantías laborales y poco control frente al transporte ilegal. pic.twitter.com/6nwft18ErW — ElTrino.Co (@EltrinoCo) March 17, 2026

“Dicen ellos que Opain cobra 300 millones por prestar este terreno, que es por donde entramos a cargar. Dice, y hasta donde tengo entendido, a nosotros por servicio público no deberían cobrarnos; deberían tener terrenos de sesión para el parqueo de estos vehículos. Ellos le vendieron eso a la famosa Visa Travel, que es de hotelería y turismo”, expresó en esta revista.

Así mismo, el conductor manifestó preocupaciones sobre la legalidad de algunos servicios que operan en la terminal aérea y sobre los cobros adicionales que se estarían aplicando a los taxistas.

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“Ellos no tienen nada que ver porque no están homologados, sino para prestar ese servicio, y los taxis, ellos no tienen ningún convenio con el Ministerio del Transporte, no tienen una licencia para manejar carros de servicio tipo individual que es el taxi. Entonces ellos nos vienen a cobrar el 15 % cuando estamos pidiendo que nos descontaran en bruto de lo que facturamos”, indicó.

Según su relato, estas condiciones han impactado los ingresos de los conductores y han aumentado los tiempos de espera para conseguir pasajeros, que actualmente pueden extenderse entre cuatro y cinco horas. También aseguró que existen inconformidades por la fijación de tarifas para los usuarios.

“Eso es lo que estamos protestando nosotros porque ya nos vemos abocados a 4 y 5 horas para esperar una carrera (…) ya nos cansamos de ver tanto atropello”, concluyó en SEMANA.