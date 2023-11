Atención: taxistas anuncian nuevo paro en noviembre; estos son los puntos de concentración

Pedimos disculpas a la ciudadanía! Y pedimos el apoyo, frente al tema de la gasolina y foto MULTAS! MOVILIDAD Y ALCALDIA NOS COGIERON DE CAJEROS AUTOMÁTICOS ! LAS INMOVILIZACIONES EN BAHÍAS DE PARQUEO SON ILEGALES! NO MÁS ABUSOS DE LOS AGENTES AZULES! 22 DE NOVIEMBRE PARO! pic.twitter.com/iP7iMmHNNs

“No más comparendos por el SELLO Y FIRMA DEL TARJETÓN, sanción que no existe expresamente en la ley, las sanciones son creadas mediante ley en el Congreso de la República, el Ministerio de Transporte mediante decretos o concepto no puede crear multas, exigimos que todos los procesos por estas presuntas contravenciones sean archivados”, agregaron.

“Lo primero es que nosotros seguimos en asamblea permanente, no hemos suspendido el paro; de hecho, antes del 22 vamos a realizar varios paros y bloqueos intempestivos sin previo aviso. Ya nos cansamos de la inacción de la alcaldesa, fueron cuatro años de inacción”, afirmó el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Ospina.

“Quiero aclarar que el gremio de taxistas no está en contra de la tecnología ni de las plataformas; de hecho, hay más de 20 mil taxistas trabajando en ellas. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo, y la Corte lo sentenció, es en el servicio que presta un vehículo privado. No se puede alquilar un vehículo con conductor; eso es un servicio pirata”, subrayó.