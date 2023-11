Shakira dedicó su Latin Grammy 2023 al público español y su ‘look’ se robó todas las miradas

“Quiero compartir este premio con mi público latino, que me ha llevado a cumbres altísimas, a lugares que soñé. Quiero compartirlo con mi público español, que ha estado acompañándome en las buenas y las malas, los momentos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido... pero que ni un solo día han dejado de darme cariño y apoyo, gracias”, dijo la bailarina, expresando su agradecimiento total con quienes la respaldaron hasta el presente.