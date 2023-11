Así se prepara Shakira para su presentación en los Grammy Latinos en Sevilla con una exigente sesión

La más nominada

Estirar y estirar

En la imagen se le ve estirando una de sus piernas que es sostenida por uno de sus entrenadores que acompaña el mensaje invitando a ver la premiación de los Latin Grammy con un texto en inglés: “And that’s how we stretch for the @latingrammys Tune in this Thursday Nov 16! (Y así es como estiramos para los Latin Gramy, este 16 de noviembre)”.