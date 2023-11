Reviven foto de cómo lucía Shakira cuando ganó el concurso ‘La mejor cola de Colombia’; tenía solo 17 años

El concurso de belleza que ganó Shakira

Recibió comentarios ofensivos

En ese entonces, la artista explicó que en verdad nunca le prestó gran interés al concurso en el que estaba participando, por lo que se vio muy sorprendida cuando fue nombrada ganadora. No obstante, no todos vieron con buenos ojos este reconocimiento, sino que generó fuertes críticas.

“Me dijeron que así como iba a ganar el concurso de la mejor cola, iba a ganar el de la mejor barriga de la televisión (...) Ahí me puse las pilas, dije: no, como que barriga, entonces hice abdominales todos los días”, manifestó en una entrevista.

Sumado a esto, en diálogo con el programa La hora de la verdad, la cantante reveló que tuvo mucha presión para que finalmente posara en vestido de baño. “Mucha gente me escribió y me dijo que yo era la única que no salía en la revista en vestido de baño, que querían votar por mí, pero que no sabían cómo era mi cuerpo”, comentó.