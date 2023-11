“Ahora tengo más sexo”, la confesión de Piqué que critican seguidores de Shakira; el español habló de su separación con la artista

En una reciente entrevista con el programa El Mundo, de la radio catalana RAC1, Gerard Piqué reveló nuevos detalles sobre su separación con Shakira, casi año y medio después de la mediática ruptura que puso fin a su relación con la estrella colombiana tras más de 12 años juntos.

Una de las confesiones más llamativas tiene que ver con que ahora tiene más sexo que dos años atrás, en clara alusión a la época en la que aún vivía con la colombiana.

El exjugador del Barcelona aseguró, además, que la mayoría de detalles que se han contado sobre la separación con la barranquillera, con quien mantiene una tensa relación, son mentira. “Mi año 2022 seguramente fue el año en que pasaron más cosas, mi separación, mi retirada. Pasó de todo”, expresó Piqué.

Y aclaró que, “de todo lo que se ha vivido, la gente no sabe ni el 10 por ciento de lo que pasó”. También aseguró que todo se trata de “rumores” de paparazzi y “se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales (...) Si le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí en los medios de comunicación de todo el mundo, ahora mismo estaría encerrado en mi casa o me habría tirado de un sexto piso”, comentó en la entrevista con la radio catalana.

Que diez años no son nada...

La periodista María Elvira Arango. | Foto: CORTESía canal caracol

“La gente siempre quiere escuchar una buena historia”. Quien lo dice es María Elvira Arango, que tiró la casa por la ventana durante la celebración de los diez años de Los informantes.

Al aniversario asistieron reconocidas figuras del periodismo y de la política en Colombia: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el alcalde electo Carlos Fernando Galán; la senadora Angélica Lozano y hasta el nuevo burgomaestre de Medellín, Fico Gutiérrez.

En entrevista con SEMANA, María Elvira recordó anécdotas, como la ocasión en que el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, la puso a volar por el Amazonas dos días y al final no le concedió la entrevista, o la larga espera detrás de estrellas como Karol G y J Balvin. “Pero sigo con la rodillera puesta”, dijo.

Además, evocó las lecciones de algunos de sus maestros en el oficio: “Alguna vez uno de ellos me puso a buscar un personaje y no lo encontré. ‘Está de viaje’, le dije. Y me respondió: ‘¿Allá no hay teléfono?’ Ese día entendí que algún día, así sea por cansancio, el personaje termina por darte una entrevista”.

“Ya es hora”

Ricardo Montaner, cantante venezolano. | Foto: getty images

Con una trayectoria profesional de 50 años y 30 de presentaciones, el cantante venezolano Ricardo Montaner confesó que es hora de decir adiós, tras anunciar su retiro definitivo de los escenarios durante una reciente presentación en Costa Rica.

“En mi vida estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año; no he parado nunca. Creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores”, dijo durante el show.

Y aseguró que desde ahora planea abrazar a sus “nietitos, a verlos crecer y a no perderme de nada”. El anuncio de su retiro, que también dio a conocer en sus redes sociales, despertó decenas de reacciones de sus seguidores.

Derbez en Colombia

Eugenio Derbez, reconocido por sus papeles de humor, es famoso por películas como No se aceptan devoluciones y Coda. | Foto: afp

El Festival de Cine de Bogotá, Bogocine, celebra este 2023 cuatro décadas de fundación. Y para conmemorar este aniversario por todo lo alto, para esta edición, que se inicia el 15 de noviembre y se extiende hasta el día 23, este espacio cultural contará con la presencia de un importante actor mexicano.

Se trata de Eugenio Derbez, reconocido por sus papeles de humor y famoso por películas como No se aceptan devoluciones y Coda, de la que fue actor y productor y se quedó, para sorpresa de muchos fanáticos del séptimo arte, con el premio Óscar a mejor película en 2022.

En su visita a nuestro país, Derbez, de 62 años, llegará para promocionar su más reciente película, Radical, que cuenta la historia de Sergio, un profesor que asume el reto de dictar clases en Matamoros, uno de los sectores más pobres de México, y que contra viento y marea busca empoderar a sus alumnos para que piensen en grande, a pesar de las dificultades.

En su país, esta conmovedora historia se ha convertido en un gran éxito de taquilla. El actor mexicano, que confesó estar feliz de visitar Colombia, ofrecerá una conferencia en Bogotá junto al libretista y productor colombiano Dago García y a Ben Odell, productor de Radical.

La cita será el próximo viernes 17 de noviembre, en la mañana, en el auditorio Jorge Enrique Molina, de la Universidad Central.

Una joven promesa

Paulina Escobar es arquitecta egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. | Foto: Revista personal

La arquitectura en Colombia recibió una buena noticia esta semana: Paulina Escobar, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, fue seleccionada por la revista Mid-Atlantic Real Estate como una de las promesas del sector menores de 30 años, gracias a su destacado trabajo en la prestigiosa firma de arquitectura Create, de Nueva York, donde se ha destacado por sus habilidades para abordar proyectos de arquitectura de manera desafiante y con una visión innovadora y sostenible.

En Create comenzó como practicante, pero gracias a su talento se ha involucrado en proyectos de diseño de centros comerciales de alta gama y outlets, locales comerciales, así como interiores de apartamentos.

Muestras de su trabajo son el Luxury Mall, de más de 50.000 metros cuadrados en Palm Beach Gardens, Florida, y la remodelación completa del colegio Upper East Side de Manhattan, uno de los más importantes de Nueva York. “Hoy entiendo que toda intervención en arquitectura tiene el potencial de crear un impacto”, dice. Y agrega que “es importante crear espacios que fomentan las interacciones sociales y el sentido de comunidad”.

El más sexi

El actor Patrick Dempsey. | Foto: afp

Ya no es Brad Pitt ni Chris Evans ni David Beckham. En este 2023, los editores de la revista People le otorgaron el título del hombre más guapo del mundo al actor estadounidense Patrick Dempsey, de 57 años, quien ganó notoriedad en la industria del entretenimiento y conquistó millones de corazones con su papel en la exitosa serie Grey’s Anatomy, producida por la cadena de televisión ABC.

“Es bueno tener reconocimiento y ciertamente mi ego sufre un pequeño golpe, pero me da la plataforma para usarlo para algo positivo”, le dijo el actor a la revista People, que puso al sexi artista en su reciente portada.