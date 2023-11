Famosa periodista confrontó a Piqué en pleno evento y así fue la sorpresiva reacción del español

Gerard Piqué se convirtió nuevamente en tendencia esta semana en las redes sociales, luego de que habló, por primera vez, sobre su separación con Shakira en el programa Rac1 de Jordi Basté. Muy sincero, y como nunca antes lo había hecho, desmintió todas las informaciones que han salido en los últimos meses.

Igualmente, el exfutbolista aprovechó el diálogo con el reconocido espacio radial para puntualizar que la única manera de sobrevivir al acoso mediático es no darle importancia a nada, puesto que la gente no sabe ni el 10 % de lo que pasó en verdad entre ellos.

“Buscan que te afecte, hacer daño. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí en el año más difícil de mi vida, gente que no me conoce, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso”, expresó inicialmente.

Luego, sentenció: “La gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío. Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero hay que darle importancia cero”.

Estas declaraciones, como era de esperarse, provocaron todo tipo de comentarios y cuestionamientos en territorio ibérico. Una de las primeras en pronunciarse con respecto a este tema fue la periodista Lorena Vázquez.

Piqué se desahogó con respecto a canción de Shakira | Foto: NMás/RAC1

“Me ha sorprendido una de las frases que ha dicho, sobre todo con respecto a las críticas que ha recibido en los últimos dos años. Yo puedo asegurar que todo lo que hemos sacado acá es absolutamente cierto”, apuntó la comunicadora.

La reconocida presentadora también manifestó en Las Mamarazzis, pódcast que conduce junto a Laura Fa, que hace poco tuvo la posibilidad de abordarlo en medio de un evento de la Kings League. Además, recalcó que todas las informaciones que han publicado de él son verídicas.

“Yo un día fui a saludarlo, un día que me lo encontré en la Kings League. Fui a saludarlo y le dije: ‘Hola Gerard, soy Lorena Vázquez. No sé si sabes quién soy’, a lo que me respondió: ‘Claro que sí’. Me saludó y nos dimos la mano. Fue supercordial conmigo”, concluyó la periodista, quien no ocultó que la reacción de Piqué la asombró en ese momento.

Cabe recordar que Las Mamarazzis revelaron hace unos días que el español no estaría muy conforme con el acuerdo al que llegó con Shakira recientemente sobre la custodia de sus hijos, puesto que le está tocando hacer diferentes movimientos para poder pasar tiempo de calidad con Milan y Sasha.

“Podemos contar una exclusiva. Piqué se está dando cuenta de que este convenio de 10 y 20, que en un momento pensó que sería fácil y favorable, lo está viendo muy complicado y no sabe si ‘la cagó’”, manifestaron hace unas semanas en el espacio digital.

Piqué y sus hijos vivieron fuerte acoso de la prensa en Miami | Foto: Instagram: Shakira/REUTERS-Gonzalo Fuentes