Piqué, por fin, habló sobre ruptura con Shakira; soltó al aire inesperada confesión: “el más difícil de mi vida”

“Buscan que te afecte, hacer daño. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí, gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso”, manifestó inicialmente.

El ibérico, además, aprovechó el diálogo con el reconocido espacio radial para puntualizar que la única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia a nada, ya que “gran parte de lo que la gente ha leído no es verdad”.

Piqué también dejó claro que lo que los demás opinen de él no le ha importado nunca, y mucho menos después de su separación con Shakira. Asimismo, recalcó que los seguidores de la colombiana no saben ni un 10 % de lo que pasó entre ellos.

“Pero que crean lo que quieran. Al final, mi vida la he vivido yo. Pero la gente no sabe ni un 10 % de lo que ha pasado. Y no quiero que salga porque es privado y es mío. Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien”, agregó Gerard.