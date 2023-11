“Sal y di que ya no estás con Shakira”: detalles de la ‘encerrona’ de Clara Chía a Piqué, que precipitó la separación del exfutbolista y la artista

Según el periodista, Clara Chía aún no supera la referencia que hiciera la estrella barranquillera en su exitosa colaboración con el productor argentino Bizarrap, la Sesión #53 , a comienzos de este año: “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”, que puso a la pareja de Piqué en boca de millones de seguidores de Shakira alrededor del mundo. Incluso, fue la canción con la que cerró su apoteósica presentación en los MTV Music Awards, que tuvieron lugar en Estados Unidos, en septiembre pasado.

Una fuerte amenaza de Clara Chía a Piqué

Otro dato curioso revelado por el periodista es que, a comienzos de 2022, cuando su romance con Piqué aún permanecía en secreto, Clara Chía le advirtió al exjugador del Barcelona FC que ella no iba a ser “una aventura más” en su vida.

Y lo sentenció con una ‘amenaza’ que el deportista tuvo que cumplir al pie de la letra: “Si quieres estar conmigo, sal y di que ya no estás con Shakira”.

Piqué y Clara Chía en el Gram premio de Cataluña (Photo by Josep LAGO / AFP) | Foto: AFP

Lo cierto es que, tal como reveló Shakira en una entrevista con la revista People, ella se enteró de la infidelidad del padre de sus hijos en uno de los momentos más duros de su vida personal: “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido”, expresó la artista en junio pasado.