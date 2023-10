Shakira: Así fue la persecución de Hacienda en España contra la colombiana; desde ‘stalkear’ sus redes sociales hasta seguirla a la peluquería

En una y otra causa hay un nombre clave: se trata de Susana C. (en los medios no ha trascendido su nombre completo), una inspectora de Hacienda que investigó el caso, unió las piezas y se convirtió en una sombra de la barranquillera.

Es que la acuciosa inspectora no se hizo la ciega sordomuda en todo este tiempo de pesquisas. No se creyó la historia de la artista de que en ese periodo no vivía en España y era solo una nómada. Susana C. sostiene que, en ese año, la barranquillera residía ya en una casa del sector de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, junto al exdefensa del Barça y los dos hijos de la pareja. Razón por la cual, indica, estaba obligada a pagar la totalidad de sus impuestos en España.