“Visita mis sueños”: Padre de Luis Andrés Colmenares publicó sentido mensaje tras 14 años de su muerte

“En este 14 aniversario de tu fallecimiento, querido hijo Luis Andrés, leí un texto que me impactó, y con base en dicho texto quiero expresarte el profundo anhelo de volverte a ver, aunque sea por un instante. Si puedes, regresa. Solo un momento, lo suficiente para mirarte a los ojos una vez más y sentir el calor de tu mano. No tienes que avisarme, en cualquier momento del día. Para volver a verte no tengo horario ni fecha en el calendario. Aquí te espero, deseando verte una vez más”.

“Es que quizás tú no sabes que el frío de tu ausencia ha sido intenso y, desde que te fuiste, he necesitado uno de tus abrazos, de esos que me dejaban sin respiración. Tal vez no comprendas cuánto te extraño, por eso te pido… vuelve. Prometo no volver a llorar, ni tampoco intentar retenerte, porque no voy a retar a Dios. Solo quiero ver tu sonrisa una vez más, aunque sea por última vez. Hay un espacio en mi corazón por donde se me escapan los suspiros y los recuerdos. Por eso, vuelve... y llena ese vacío con una última palabra”.