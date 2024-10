Luis Alonso Colmenares reveló si celebrará Halloween con su hijo menor

Después de 14 años de la trágica muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares, miles de personas siguen atentas a su caso y a las actualizaciones del mismo, esperando obtener material probatorio que permita encontrar a quienes serían los culpables del crimen para darle un parte de tranquilidad a sus familiares y seres queridos.

En el marco de la celebración de la noche de Halloween, Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, conversó con el reconocido periodista Rafael Poveda en el pódcast Más Allá del Silencio, lugar en el que reveló cómo ha sido pasar por esta fecha con el paso de los años y habló de como abordará este festejo con Jorge Camilo, su hijo menor, quien nació hace un año y dos meses.

El padre de Luis Andrés Colmenares reveló si celebrará Halloween con su hijo menor. | Foto: Captura Más Allá del Silencio Pódcast

“Comprenderán que no es un tema muy fácil para mí, pero he querido ir tocándolo como para ir saturando toda esta situación y conversarlo en un aspecto diferente porque me parece que puede ser importante para la gente”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

Sin embargo, en medio de la nostalgia, manifestó que es imposible ignorar los sentimientos negativos que le trae esta celebración, pues recuerda cada uno de los momentos que tuvo que atravesar enfrentar la muerte de su hijo.

“Son fechas muy difíciles, yo no quisiera que existiera octubre, yo lo he dicho. Es un mes difícil para mí, porque es el aniversario de mi hijo. Al principio entraba en conflicto con Dios, independientemente de mi fe y las creencias de las que estoy absolutamente convencido. No me da vergüenza, yo soy católico, practicante, pero en medio del dolor por las circunstancias entré en una lucha por tratar de entender por qué tenía que pasarme y todo eso. Hasta le decía a Dios que quitara octubre de mi vida porque él era el único que lo odia hacer”.

No obstante, afirma que es consciente de la realidad y, por ende, ha decidido continuar con su vida, sin dejar la lucha por esclarecer los hechos que cambiaron el rumbo de su familia el 31 de octubre del 2010: “La vida es así y hay que seguirla caminando”, enfatizó.

Luis Alonso Colmenares se pronunció tras 14 años de la muerte de su hijo. | Foto: Captura Más Allá del Silencio Pódcast

Luis Alonso Colmenares habló del arrepentimiento tras la muerte de su hijo

En medio de la entrevista con Rafael Poveda, Colmenares manifestó que después de 14 años de atravesar por varias fases de duelo y tener que estar pendientes de la investigación con el fin de tener alguna respuesta, llegaron muchas frustraciones al perder a uno de los miembros más importantes y queridos de su casa.

“Es un fecha muy particular que me marcó a mí y a mi familia por el resto de nuestras vidas porque Luis representaba muchas cosas importantes y teníamos muchas expectativas en él y que, de un momento a otro, se vieran frustradas, hacen que me quede esa sensación de impotencia por no haber vivido la situación porque pienso que hubiera podido haber hecho algo”.

De izquierda a derecha: Jorge Colmenares y Luis Andrés Colmenares, cuando eran unos niños. | Foto: Cuenta en Instagram: jcolmenarese

Por otro lado, manifestó que, aunque no tenía conocimiento de todo lo que iba a ocurrir, se arrepiente de haber viajado en la noche de los hechos, pues fueron los últimos momentos que compartió con el joven de 20 años.

“Como todo el mundo lo sabe, yo viaje ese día, si yo hubiese sabido que ese era el último abrazo, no me hubiera despegado de él nunca, en fin...”.

¿Luis Alonso Colmenares disfrazará a su hijo menor?

Para finalizar, el periodista quiso conocer el concepto que Luis Alonso Colmenares tiene sobre el Halloween en la actualidad, y si está de acuerdo con que se lleven a cabo grandes celebraciones en estas fechas.

“Yo, siempre he considerado que eso es un fiesta, que debe utilizarse para divertirse, para celebrar y así es como siempre la he pensado, desde antes de tener mis hijos y luego de que los tuvimos, siempre quisimos que ellos celebraran, se divirtieran, salieran“.

Luis Alonso Colmenares tiene un hijo de un año | Foto: Instagram: Luis Alonso Colmenares/ARCHIVO

En cuanto a su hijo menor, Jorge Camilo, quien acaba de cumplir 14 meses desde su nacimiento, Luis indicó que espera que el pequeño pueda celebrar Halloween como el resto de los niños y no tendrá ninguna restricción al respecto.

“Yo, no sé de qué irán a disfrazarlo, pero hay que disfrazarlo, porque yo me pongo a pensar lo mismo que pensaba con respecto a Luis y a Jorge, no quería que cuando ellos estuvieran adultos, no encontraran ningún recuerdo de lo que celebraron de niños y pensaran en que no pudieron haberlo hecho, eso debe ser muy frustrante para un niño“.

Mencionó que es importante generar los espacios de esparcimiento y diversión entre los más pequeños, pues desde su manera de ver la vida, es un espacio que los más pequeños tienen que disfrutar en compañía de su familia y amigos.