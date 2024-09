Hermano de Luis Andrés Colmenares reveló que encontraron trabajo de brujería en su hogar: “Eran huesos de mascota”

Jorge Colmenares habló sobre un posible caso de brujería

“Una vez mi mamá invitó a un sacerdote a la casa y le dijo que en lugar en específico, siempre le olía a tabaco, mi casa no tenía tanta seguridad y el Padre le dice que excavaran ahí. Cuando lo hicieron, encontraron huesos de perro y había como un muñeco de trapo (...) No sé si era brujería o qué era, porque la verdad, de eso, yo no sé mucho, más bien soy un poco cobarde, pero mira las cosas que estaban pasando en la casa; y eso mismo se sentía en las audiencias”.