¿Predijo su muerte? Jorge Colmenares reveló las últimas palabras de su hermano antes de salir de fiesta

El caso de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que fue encontrado muerto luego de salir a una fiesta de Halloween el 31 de octubre del 2010, se ha convertido en uno de los casos más comentados en los últimos años, pues las distintas características de las personas involucradas en el mismo y los abogados de renombre que participaron en las audiencias, permitieron que miles de personas se mantuvieran atentas a cada una de las actualizaciones con el paso de los años.

Por esta razón, en varias ocasiones, sus familiares se han pronunciado a través de distintos medios de comunicación en los que han contado cómo cambió su vida después de la lamentable muerte del joven de 20 años y han revelado situaciones que han tenido que enfrentar desde aquel día.

familia Luis Andrés Colmenares | Foto: TWITTER @lcolmenaresr

Jorge Colmenares, el hermano de Luis Andrés, abrió su corazón en el pódcast Historias Paranormales del antropólogo Esteban Cruz Niño, quien quiso adentrarse en las distintas experiencias por fuera de lo común que la familia ha tenido que vivir.

Las últimas palabras de Luis Andres

Frente a las cámaras del contenido digital, Jorge contó detalles de un suceso que ocurrió una semana antes de la tragedia y con el que piensa que, Luis Andrés, predijo su muerte, de alguna manera.

“Pasó algo muy curioso, que tiempo después lo hablé con mi mamá y era como si mi hermano supiera que ya no iba a estar, sin saber que ya no iba a estar porque un fin de semana antes de que mataran a mi hermano y que pasara todo lo que se convirtió el caso de mi hermano, él le dijo a mi mamá: ‘Mami, esta casa me huele como a arreglos de velorio’, a esos anillos que les regalan a las familias cuando pierden un ser querido”.

En ese momento, Oneida Escobar mostró una gran preocupación. Sin embargo, jamás llegó a imaginarse que se acercaba una gran tragedia.

Oneida Escobar recordó a su hijo Luis Andrés Colmenares | Foto: Instagram: Oneida Escobar

“Mi mamá le dijo ‘ay, no, Luis, no digas eso, no, Dios mío, persígnate, por favor’, pero mi mamá me cuenta que ella hizo una mirada de la sala de la casa y vio como varios arreglos florales adornando la sala, después de que mi hermano hizo ese comentario. En su imaginario, estaba viendo algunos arreglos florales (…) Nosotros pensamos que, aunque él no sabía, su subconsciente se estaba despidiendo”.

¿Qué le dijo Luis Andrés a su hermano en la noche del 31 de octubre?

El abogado recordó, además, cuáles fueron las últimas palabras e indicaciones que le dio su hermano, y aunque, en un primer momento, estas no le generaron ningún sentimiento de preocupación, tendrían un gran significado con el paso del tiempo.

“También nos sucedió que la noche antes de salir, mi hermano me dice: ‘te amo, gordo. No se te olvide que cuando yo no estoy en la casa, ni mi papá está en la casa, tú eres el hombre de la casa y por eso, siempre te tienes que encargar de velar por mi mamá’. Como diciéndome que así faltaran ellos, mi misión era proteger a mi mamá”.

Luis Andrés Colmenares murió hace 13 años. Su hermano, el concejal Jorge Colmenares, lo recordó este 23 de mayo con emotivas palabras. | Foto: Facebook/ @JColmenaresEE

Meses después de lo ocurrido, comenzaron a analizar la situación y las palabras que usó él para despedirse antes de ir a la celebración en la que se apagó su vida, y como estas cobraron sentido tras su muerte.