“Fue como una señal”: hermano de Luis Andrés Colmenares reveló cómo el joven se les manifestó en su casa

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, el joven estudiante de la Universidad de Los Andes que fue asesinado en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010, ha estado asistiendo a diversas entrevistas en medios de comunicación para hablar del caso de su hermano y explicar cómo cambio la vida de su familia desde el día de los hechos.

Recientemente, habló con Esteban Cruz, para el pódcast Historias Paranormales, en el que reveló que en los primeros meses del duelo, su hermano llegó a manifestarse en su casa en distintas ocasiones, situación que causó sorpresa en cada uno de los miembros de su familia.

La madre de Luis Andrés Colmenares no vio con agrado el disfraz que eligió su hijo para la fiesta de Halloween. | Foto: COLPRENSA

“Una vez nos pasó algo y es que yo me sentía muy triste, me sentía abrumado, me sentía ahogado porque cuando inicia el proceso de mi hermano, empiezo a vivir una etapa de soledad, de depresión, mis papás concentrados en el proceso, me encuentro solo, pero tampoco podía demostrarle debilidad a mis papás”.

Esto hizo que Jorge tomara la decisión de encerrarse en su cuarto para intentar controlar sus emociones. Sin embargo, vivió una situación que, hasta el día de hoy, no tiene explicación.

“De un momento a otro, se me enciende el televisor, entonces me quedo pensando en la razón por la que se me prendió y lo desconecto (...) Pienso que algo debe estar pasando, creo que estaba lloviendo, no me acuerdo muy bien, pero el caso es que, vuelve y se prende el televisor, estando desconectado”.

Jorge decidió salir corriendo del lugar a buscar a su mamá para contarle la experiencia que estaba atravesando, y en ese momento, el electrodoméstico volvió a encenderse en presencia de ambos.

Familia Colmenares Jorge Colmenares | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Mi mamá entra al cuarto, vuelve a apagar el televisor, se da cuenta de que está desconectado y por tercera vez vuelve y se prende”.

La interpretación de su Jorge y su mamá ante el inexplicable suceso

Para finalizar, Jorge, quien actualmente es un reconocido abogado y concejal del Centro Democrático, confesó que se miró fijamente con su madre y aunque no hablaron mucho del tema, comprendieron lo que acaba de pasar de manera espiritual.

“Ahí fue donde los dos entendimos que si existe esa conexión con ese ser humano que uno perdió, De pronto no son palabras, de pronto, literalmente no son apariciones, pero si son señales en donde uno dice, ‘oiga, no está solo’ y fue como una señal en la que se sentía que mi hermano me dijo ‘acá sigo, acá estoy todavía con ustedes’”, mencionó frente a las cámaras.

Sin embargo, aclaró que hace mucho tiempo dejaron de experimentar este tipo de sensaciones, y considera que es porque finalmente, Luis Andrés Colmenares logró descansar en paz.

familia Luis Andrés Colmenares | Foto: TWITTER @lcolmenaresr

“No hemos vuelto a tener esas sensaciones de que uno siente alguna presencia o que él está con uno, de que está acá. Uno ya sabe que está descansando, esté en plano en el que esté, sabe que está descansando porque uno no ha vuelto a sentir esos impulsos que se sintieron”.