Jorge Colmenares revela cómo su padre, Luis Alonso Colmenares, le contó que tenía un hijo de otra relación: “me pidió ser el padrino”

Jorge Colmenares, hermano del joven fallecido en 2010 Luis Andrés Colmenares, habló con Vicky en SEMANA. Lo hizo luego de que su padre, Luis Alonso Colmenares, revelara, en el videopodcast Sin Filtro, de SEMANA, que tuvo un hijo fruto de otra relación y tras distanciarse de su esposa, Oneida Escobar.

“Mira lo que te voy a confesar en este momento, Luis ya tiene 14 años de fallecido. Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy pro vida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos, yo también entiendo que en algún momento también tengo que irme de este mundo así que ellos deben decidir si lo dejarán solo, y los amarré ahí con el nombre de su hermano, Jorge lo sabe”.

Luis Alonso reiteró que le contó a su hijo Jorge, pero que desconoce si Oneida Escobar tiene conocimiento. “Yo supongo que Jorge le habrá dicho, pero como yo no vivo en esa casa, yo vivo solo, pues no lo se. Llevo siete años viviendo solo”, afirmó.

Para responder a esa pregunta, el hoy cabildante habló con Vicky en SEMANA. De acuerdo con el concejal Jorge Colmenares, la muerte de su hermano, que sucedió en extrañas circunstancias y que ocupó la atención de toda Colombia, fragmentó la relación de su padre y de su madre, al punto que siguieron casados, legalmente, pero separados en la práctica.

“Pasé de ser el hijo menor al ser hijo único (cuando murió Luis Andrés Colmenares) y ahora soy el hijo mayor, no es fácil asimilarlo”, aseguró Jorge Colmenares al indicar que su relación con su padre también se fracturó y duraron dos años sin hablarse.

Según explicó Jorge Colmenares, la separación de sus padres también lo llevó a él a ser “hijo e intermediario”. Respecto a cómo él se enteró, narró, llevaban tres semanas sin hablar y decidieron verse y almorzar. Tan solo verse. Su padre le dijo sin filtro que hace tres días le había nacido un hijo. “Yo ni siquiera había terminado de asimilar la noticia, le dije al mesero que me trajera lo mismo que a mi papá, y ya se mezclaba con que mi papá me dijo que le contara a mi mamá”, dijo Jorge.

“Y finalizó diciendo que se va a llamar Jorge Camilo. Cuando me dí cuenta, me había acabado el plato de comida sin decirle nada a mi papá. Llamé a un amigo y le dije que necesitaba contarle algo, hablar con alguien. Con mi papá le respondía las preguntas que me hacía que no tuvieran que ver con el hijo. Quedé en modo avión”, aseguró.

Posteriormente, dijo que caminó durante mucho tiempo por la ciudad rumbo al Concejo de Bogotá. Y al llegar le comentó al amigo, quien le aconsejó asumirlo con madurez. “Yo no me he sentado a preguntarle a mi papá cómo sucedió, no he tenido la gallardía”, admitió.

Jorge Colmenares agregó que luego fue a la placa que está en el parque El Virrey, en Bogotá, en tributo a su hermano y le preguntó a la memoria de su hermano hasta cuándo tendrían que experimentar asuntos tan duros. Luego se marcho a casa a contarle a su mamá, Oneida Escobar.

“Lo que mi papá no contó en esa entrevista es que me pidió ser el padrino de su hijo, yo me niego a ser el padrino. ’Jorge, me nació un hijo, tú le cuentas a tu mamá, se va a llamar Jorge Camilo y quiero que seas el padrino’. Me negué porque sería faltarle el respeto a mi mamá y él entendió”.

“Me compré un café en El Virrey, me paré al frente de la placa de mi hermano y le dije: ¿Luis, por qué otro suceso más?, ¿cuándo va a llegar a nuestra vida la calma por completo en donde no exista ninguna otra noticia? Caminé y caminé, hasta que decidí irme a la casa”, manifestó.

Colmenares sostuvo que fue un silencio muy largo, cerca de 25 minutos duró mientras los dos se veían a los ojos, por lo que percibió la gran tristeza que tenía en su interior. De igual manera, destapó una de las frases que le dijo después de conocer la noticia.

“La última frase que mi mamá me dijo fue: ‘Jorge, yo una sobreviviente de distintas tormentas y por esta tampoco me voy a caer’. En ese momento yo sentí mucha admiración por mi mamá. Ella se acostó a dormir, al día siguiente tenía el semblante bajo, pero poco a poco fue superando la situación”, señaló.

Colmenares dijo que su madre tenía la esperanza de que se fuera a reconstruir la relación con su papá, pero la perdió con la noticia. Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, joven que murió el 31 de octubre de 2010 en extrañas circunstancias en Bogotá, habló con Vicky en Semana en 2023 y habló de dicha separación.

De acuerdo con su relato, su esposo en principio creyó que a su hijo Luis Andrés Colmenares no le habían hecho daño, razón por la cual, en la privacidad, discutieron mucho. Ella, según recordó, revivió este caso ante la opinión pública por un instinto de madre y estaba convencida de que a su hijo lo asesinaron en un intento de agredirlo, tal vez sin medir que terminarían acabando con su vida.

De acuerdo con su relato, su esposo llegó a increparla y ella terminó siendo señalada de estar loca. Posterior a ello, dijo que él ya no la determinaba a ella como mujer y llegaba a casa a estar concentrado en conversar con alguien a través del chateo en el celular. De igual manera, dijo, su otro hijo Jorge Colmenares notaba un cambio notorio en la actitud de Luis Alonso.

Aparte de ello, expresó el desespero y la frustración de que su hijo haya terminado muerto y ellos, envueltos en un caso mediático, y los llevara a hacerse señalamientos de alto calibre. De hecho, señaló, “Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas”.