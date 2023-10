Padres de Luis Andrés Colmenares se separaron: “Nos fuimos llenando de mucho resentimiento, Luis Alonso me culpaba”

Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, joven muerto el 31 de octubre de 2010 en extrañas circunstancias en Bogotá, habló con Vicky en SEMANA.

En el marco de la presentación de un libro que da cuenta de lo que ella vivió con esta tragedia, que llegó a ser muy mediática entre los colombianos, con los entonces jóvenes Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, mencionados en el proceso, Escobar dio cuenta de un capítulo casi desconocido: la separación de su esposo, Luis Alonso Colmenares.

De acuerdo con su relato, su esposo en principio creyó que a su hijo Luis Andrés Colmenares no le habían hecho daño, razón por la cual, en la privacidad, discutieron mucho. Ella, según recordó, revivió este caso ante la opinión pública por un instinto de madre y estaba convencida de que a su hijo lo asesinaron en un intento de agredirlo, tal vez sin medir que terminarían acabando con su vida.

De acuerdo con su relato, su esposo llegó a increparla, se dijeron cosas feas, ella terminó siendo señalada de estar loca. Posterior a ello, dijo, él ya no la determinaba a ella como mujer y llegaba a casa a estar concentrado en conversar con alguien a través del chateo en el celular. De igual manera, dijo, su otro hijo Jorge Colmenares notaba un cambio notorio en la actitud de Luis Alonso.

Aparte de ello, señaló, el desespero y la frustración de que su hijo haya terminado muerto y ellos envueltos en un caso mediático los llevó a hacerse señalamientos de alto calibre. De hecho, señaló, “Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas”.

De igual manera, explicó, ella terminó asistiendo a las audiencias judiciales sola en múltiples ocasiones. Por un lado, por las ocupaciones de él. Y, por el otro, porque ellos cada vez tomaban más distancia. Mientras tanto, acentuó, a ella le tocaba aparentar en medio de cámaras y la vista de millones de colombianos.

Finalmente, aseguró sobre su relación con Luis Alonso Colmenares, fueron 28 años que se quebraron tras la muerte de su hijo y por eso le guarda el cariño natural al padre de sus hijos.

Escobar también dedicó un aparte especial a señalar cómo, supuestamente, Dios le envió señales que anticipaban que algo le pasaría a su hijo y ella no lo notó. Por ejemplo, aseveró, que su hijo se disfrazara de diablo, que su amiga y pretendiente Laura Moreno llegara a casa en un carro negro. ““Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, aseguró.

“Una mamá como que no ve a la mujer para sus hijos. Y yo siempre les veía los defectos: ‘esa no me gusta porque tiene las orejas grandes’, ‘esa no me gusta porque no tiene cola’. Y como yo les decía a ellos siempre, yo oraba por la esposa o la novia que Luis Andrés iba a tener. Todavía estaba joven, apenas estaba comenzando su vida y ese era el motivo por el que yo le alejaba siempre las novias”, contó.

“Yo sentí en mi corazón algo extraño en ella. Yo no hablé con ella, pero una de mamá es chismosa, en ese momento estaba operada y, desde el segundo piso, alcanzaba a mirar a Laura. No sé, sentí algo en mi corazón que me decía que esa no era la mujer para Luis Andrés. No me gustaba su carro. Cuando ella llegaba en el carro, yo lo sentía como algo terrible. El carro era negro, como si me llegara el demonio a mi casa. Uno lo siente en su corazón de mamá, no me gustó Laura”, manifestó la madre de Colmenares.