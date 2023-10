“Huele a flor de muerte”: la historia detrás de esa frase que no olvida Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares

La muerte de Luis Andrés Colmenares, el joven que apareció sin vida en el Parque El Virrey, ha sido de los casos más mediáticos en Colombia. Ahora, cuando están por cumplirse 13 años de la extraña muerte del universitario, Oneida Escobar, su madre, lanza el libro ‘Mi viacrucis’ en el que relata cómo ha enfrentado ese doloroso hecho del que asegura, fue asesinato.

En Vicky en Semana, Oneida Escobar, se refirió a una frase de Luis Andrés Colmenares y que aún tiene grabada en su mente.

En el capítulo 1 del libro ‘Mi viacrucis’, Oneida Escobar relata que, cierto día, su hijo le dijo que sentía un olor a muerte. Algo que dijo la impactó en aquel entonces.

“Son cosas que uno no se explica. Jorge estaba manejando, sacando el carro, y él -Luis Andrés- quedó conmigo en garaje y lo que me dice: ‘mami, huele a flor de muerte’. Yo me persigno porque de verdad en La Guajira, por allá se escucha que cuando se habla que huele a flor de muerto siempre es una tragedia que viene”, contó Escobar.

De acuerdo con Escobar, tras lo dicho por su hijo se persignó, lejos de imaginarse que podría ser verdad el dicho tan sonado en La Guajira.

Luis Andrés Colmenares falleció el 31 de octubre de 2010. | Foto: Instagram @lcolmenaresr

“Y no solamente eso. Yo cuando miro hacia mi sala veo como una visión y veo ese espacio lleno de flores blancas y cuando ya pasa lo de Luis Andrés, al día siguiente que ya estoy en la casa en el segundo piso y cuando bajo veo todas la flores blancas que yo había visto en esa visión. Y es una cosa que uno no se explica. Yo digo que eso es lo que siente uno como mamá”, agregó Escobar en Vicky en Semana.

Por otra parte, Escobar reveló que Luis Andrés era muy repetitivo en decir que iba a tener una vida corta.

“Yo no sé él porque me decía eso. Yo siempre le decía no hables eso, no digas eso así, Y bueno, la vida de él fue corta. Por eso yo digo que él vino a tener una misión aquí en la tierra”, recalcó la madre del joven universitario fallecido.

El sueño de Luis Andrés

En el libro, Escobar también cuenta que su hijo le había contado que había tenido un sueño en el que caminaba por un sendero largo con puras flores blancas y que sentía mucha paz y tranquilidad. Posteriormente, ella le comentó que dos días antes de lo que él le estaba contando, se había despertado en horas de la madrugada porque escuchaba a una mujer llorando inconsolable por su hijo y, preocupaba, finalmente volvió a acostarse.

Luis Andrés Colmenares murió hace 13 años. Su hermano, el concejal Jorge Colmenares, lo recordó este 23 de mayo con emotivas palabras. | Foto: Facebook/ @JColmenaresEE

“Yo digo que esas son cosas de Dios. Y Dios de varias formas me estaba anunciando como esa muerte de mi hijo, pero yo no lo comprendía y esa noche yo sentí a esa señora llorar y llorar y resulta que ese llanto iba a ser mi llanto; de una mamá que iba a perder a su hijo y en el momento yo no le entendí. Ya con el tiempo yo dije ‘eso fue Dios avisándome de la tragedia que iba a tener, este dolor de mamá. Porque de verdad era un llanto tan desesperado”, aseveró Escobar en Vicky en Semana.

Vale destacar que muerte del universitario tuvo varios sospechosos: Laura Moreno, con quien sostenía una relación; Jessi Quintero, una amiga de Luis Andrés, y Carlos Cárdenas, exnovio de Laura Moreno.

Laura Moreno era la pareja sentimental de Luis Andrés Colmenares. | Foto: Colprensa

En Vicky en Semana, Oneida confesó que nunca tuvo afinidad con Laura Moreno.