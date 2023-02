Polémico exfiscal del caso Colmenares quedó libre de culpas por el tema de testigos falsos

La Fiscalía General le pidió al Tribunal Superior de Bogotá cerrar la investigación en contra de Antonio Luis González, recordado como el fiscal de la Unidad de Vida que impulsó la investigación por los extraños hechos que rodearon la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, registrada el 31 de octubre del 2010.

González salió de la investigación luego que fuera señalado de buscar a tres testigos clave para que declararan en los procesos que se adelantaban contra Laura Moreno y Jessi Quintero, así como Carlos Cárdenas —este último acusado de golpear con una botella en la cabeza a Colmenares en medio de una pelea en el parque El Virrey—.

Luis Colmenares, padre de la víctima, en Bogotá, el 23 de julio de 2013 durante una audiencia. Foto: Diana Sánchez, revista Semana - Foto: DIANA SANCHEZ

En medio del proceso contra Carlos Cárdenas, la fiscal Martha Lucía Zamora —quien había asumido el caso— pidió no tener en cuenta las declaraciones de José Wilmer Ayola, Jhonatan Martínez y Jesús Albeiro Martínez, sustentando que habían faltado a la verdad. Esto, puesto que nunca habían sido testigos de nada y llegaron al caso tras recibir beneficios económicos y judiciales, entre estos, su ingreso al programa de protección a testigos.

Carlos Cárdenas estuvo vinculado como acusado dentro del caso por el asesinato del joven Luis Andrés Colmenares. - Foto: Daniel Reina

Posteriormente, se conoció la denuncia de Napoleón Botache, fiscal de apoyo de Antonio Luis González, quien reveló la forma como se consiguieron estos testigos. Esta acción fue la base para abrir una investigación, en el 2012, en contra del exfiscal por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal.

Sin embargo, y pese a que los tres testigos aceptaron mediante un preacuerdo que habían faltado a la verdad y que jamás tuvieron contacto con ninguno de los tres acusados, la Fiscalía General sostiene que después de once años no se puede certificar que Antonio Luis González contactó de forma irregular a estos jóvenes y los presionó para que declararan.

En la solicitud de preclusión fue avalada como víctima Laura Moreno. - Foto: Carlos Julio Martínez

En esta solicitud de preclusión fueron avalados como víctimas Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, quienes fueron declarados inocentes tras un extenso fallo. En las decisiones judiciales se concluyó que no existían pruebas para demostrar que ellos tuvieran relación con los hechos que rodearon la muerte de Luis Andrés Colmenares, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el canal de aguas lluvia del parque El Virrey.

Los representantes de Moreno, Quintero y Cárdenas manifestaron su oposición a la petición, puesto que consideran que existe evidencia suficiente para vincular al exfiscal González con estos hechos, puesto que fue él quien los presentó durante la acusación y sostuvo que habían sido testigos del asesinato del joven estudiante de la Universidad de Los Andes.

Laura Moreno y Jessy Quintero, implicadas en la investigación, fueron finalmente absueltas. - Foto: Guillermo Torres

“Bajo tales parámetros y teniendo la oportunidad en varios momentos, no encontramos en la carpeta estudiada nada distinto a lo dicho por los testigos que insisten en darse como testigos presenciales y, por ende, el fiscal González no tuvo conocimiento de la falacia. Por lo anterior, para tiempos en que el indiciado tuvo a cargo la investigación, no aparece evidencia, ni encontramos una solicitud expresa”, dijo la Fiscalía en su solicitud de preclusión.

Con las razones que encontró la Fiscalía, se solicitó la preclusión y ahora serán los magistrados del Tribunal de Bogotá los que tendrán la decisión de precluir o no el proceso contra el exfiscal González y así determinar la falsedad de las denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía.

“Cómo se advirtió al citar las declaraciones, las supuestas ayudas recibidas confunden hechos o actividades delictuales donde el fiscal González no tenía siquiera conocimiento y mucho menos como un hecho que lo favorezca”, dijo el fiscal que se encargó de argumentar la solicitud de preclusión. La Sala Penal tiene la última palabra frente a esta petición de archivo. González siempre ha defendido su actuar e investigación dentro de este mediático caso.