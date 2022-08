Caso Colmenares: Fiscalía pidió preclusión de la investigación contra exfiscal Antonio Luis González

El ente acusador aseguró que no se encontró fundamento para continuar con el proceso en contra del exfiscal del caso Colmenares por los cargos de prevaricato, fraude y soborno en actuación penal y, por tanto, es prudente solicitar la preclusión.

Para la Fiscalía, aunque las declaraciones en contra del entonces fiscal Antonio Luis González, encargado del Caso Colmenares, son contundentes, incluso de otros funcionarios del ente acusador, no fue posible confirmar su responsabilidad en los delitos de prevaricato, fraude y soborno en actuación penal, por eso solicitó la preclusión de la investigación.

La Fiscalía explicó ante los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá de qué modo los testigos, particulares y funcionarios públicos advirtieron cómo el exfiscal tenía una “obsesión” por conseguir las declaraciones que confirmaran que hubo un asesinato y cuya víctima fue Luis Andrés Colmenares.

Los testigos dijeron que fue el entonces fiscal González quien obtuvo las declaraciones de personas que aseguraron, bajo la gravedad de juramento, que estuvieron en lugar de los hechos y que vieron lo que pasó ese 31 de octubre de 2010, en el parque el Virrey, norte de Bogotá, cuanto despareció Colmenares y cuyo cuerpo fue encontrado horas después.

Años después, a la Fiscalía llegó una denuncia que advirtió de qué manera el exfiscal incurrió en varias irregularidades de cara a demostrar la responsabilidad de tres personas en el asesinato. Se trata de Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, los mismos que estuvieron años en un proceso que al final los dejó absueltos.

El ente acusador adelantó la investigación respectiva, que incluyó la corroboración de datos, y concluyó que no se pudo demostrar la responsabilidad del exfiscal en los señalamientos que dejaron, por escrito, los denunciantes y que ahora llevan a la solicitud de preclusión.

“Bajo tales parámetros y teniendo la oportunidad en varios momentos no encontramos en la carpeta estudiada, nada distinto a lo dicho por los testigos que insisten en darse como testigos presenciales y por ende el fiscal González no tuvo conocimiento de la falacia. Por lo que para tiempos en que el indiciado tuvo a cargo la investigación no aparece evidencia, ni encontramos una solicitud expresa”, dijo la Fiscalía en su solicitud de preclusión.

Con las razones que encontró la Fiscalía, se solicitó la preclusión y ahora serán los magistrados del Tribunal de Bogotá los que tendrán la decisión de precluir o no el proceso contra el exfiscal González y así determinar la falsedad de las denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía.

“Cómo se advirtió al citar las declaraciones las supuestas ayudas recibidas confunden hechos o actividades delictuales donde el fiscal González no tenía siquiera conocimiento y mucho menos como un hecho que lo favorezca”, dijo el fiscal que se encargó de argumentar la solicitud de preclusión.

Desde el inicio del proceso, el mismo Antonio Luis González aseguró que las denuncias en su contra eran una falacia que en el curso del proceso demostraría, como efectivamente ocurrió con la decisión a la que llegó la Fiscalía, de precluir la investigación que lo dejó como supuesto responsable de conseguir los testigos en el llamado Caso Colmenares.