Un presagio de muerte: madre de Colmenares revela por primera vez las últimas palabras que le dijo su hijo antes de ir a trágica fiesta

Mientras que miles de personas festejan, la familia Colmenares Escobar vive cada Halloween uno de los días más dolorosos de su existencia, debido a la misteriosa muerte de Luis Andrés Colmenares, quien fue encontrado sin vida en el caño del Parque El Virrey, en Bogotá.

Oneida Escobar, madre del fallecido estudiante, decidió abrir su corazón este jueves en Vicky en SEMANA y contó algunos detalles, que pocos conocían, sobre su hijo. Además, reveló las últimas palabras que le dijo el joven antes de irse a la fatídica fiesta.

“A mí casi no me gusta hablar de esas cosas, porque muchas veces me han tildado de loca y bruja. Son cosas que uno no se explica, pero Luis Andrés me dijo en el garaje que olía a flor de muerto. En la guajira, cuando se habla de eso, es que viene una tragedia. Nunca pensé que fuera verdad ese dicho”, precisó inicialmente.

La mujer, de igual manera, manifestó que Luis Andrés no tenía muchas ganas de ir a la fiesta, pues había tenido una discusión con Laura Moreno, a quien (según ella) quería pedirle oficialmente que fuera su novia.

Pese a que tenía pensado otro disfraz, Oneida señaló que su hijo decidió asistir a la reunión vestido como un diablo, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo. Además, afirma que antes de irse le pidió al hermano que la cuidara mucho.

“Yo sentí mucho rechazo a ese disfraz, yo sentía que algo iba a pasar. Él inicialmente no se iba a poner el disfraz de diablo, él se iba a disfrazar de árabe, como el del Arroz Roa. Cuando él salió vestido de diablo, yo me quise enloquecer. Pero él me dijo que llevaba a Dios en el corazón y con eso se fue”, agregó.

Luis Andrés no se iba a disfrazar de diablo | Foto: Elpaís.com.co / Colprensa

Oneida Escobar recordó a su hijo Luis Andrés Colmenares | Foto: Instagram: Oneida Escobar

Luego, enfatizó: “Yo le estaba ayudando a colocar los cachos y se quedó mirándome fijamente. Esa mirada, hoy digo, fue una manera de despedirse. Después de eso, me dijo: ‘Gorda no me voy a demorar, yo me vengo temprano’. También se despidió de su hermano y le pidió que me cuidara”.

Escobar también aprovechó el diálogo con este medio para contar un capítulo casi desconocido, la separación de su esposo, Luis Alonso Colmenares. quien llegó a increparla. Asimismo, confesó que se dijeron cosas feas y que ella terminó siendo señalada de estar loca.

La madre de Luis Andrés explicó finalmente sobre su relación con Luis Alonso Colmenares que fueron 28 años de matrimonio que se quebraron luego de la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Sin embargo, puntualizó en Vicky en SEMANA que le tiene un cariño natural al padre de sus hijos.