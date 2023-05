La carta de Luis Andrés Colmenares a su papá, nueve años antes de morir en el Parque el Virrey

El caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares continúa siendo incierto, pues el desenlace que tanto ha buscado su padre, no se ha dado.

Recientemente, Luis Colmenares, el papá del joven fallecido la noche del Halloween de 2010, compartió fotografías de cuando su hijo era pequeño, pues de haber estado con vida, habría cumplido 33 años.

Su progenitor rememoró algunos momentos junto a su hijo con varias imágenes y un emotivo mensaje: “¡Feliz cumpleaños en el cielo Luis Andrés! Pasarán muchos años Luis Andrés (q.e.p.d.). los que tengan que pasar, no sé cuantos, DIOS dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad”.

Luis Andrés Colmenares murió hace 13 años. Su hermano, el concejal Jorge Colmenares, lo recordó este 23 de mayo con emotivas palabras. - Foto: Facebook/ @JColmenaresEE

Lo curioso del asunto, es que el señor Colmenares incluyó en su video dos cartas que le entregó su hijo cuando apenas era un niño. En una de ellas se puede ver la frase: “Eres mi mejor amigo papi”. Esta iba acompañada de un dibujo de él mismo, pues en una viñeta dice: “Soy Luis Andrés”.

Sale a la luz emotiva carta de Luis Andrés Colmenares a su padre: "Perdón, me equivoqué" - Foto: Luis Alonso Colmenares (Twitter: @lcolmenaresr)

Y continúa diciendo: “Por tus copias e mejorado mi ortografía […] Aunque todavía cometo errores (sic)”, y concluye con la firma, “At: Luis Andrés tu hijo Mayor”.

FELIZ CUMPLEAÑOS EN EL CIELO LUIS ANDRÉS!!

🎉🎼🎈🎊🎁❤️🙏🙏🙏🙏🙏

Pasarán muchos años Luis Andrés (qepd) los que tengan que pasar, no se cuantos, DIOS dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad. pic.twitter.com/g71H4HnSnR — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) May 23, 2023

Asimismo, hay otra que está escrita en computador, en la que el niño le pide perdón por una mala nota, según parece. “Te pido disculpas por la nota que te presenté anoche, pero como todo humano me equivoco, pero, papi, te prometo que no volveré a traerte otra porque tú siempre me cumples así que te tengo que cumplir”, manifiesta el pequeño.

familia Luis Andrés Colmenares - Foto: TWITTER @lcolmenaresr

“Papi en esta carta te quiero dar gracias porque yo siempre cuento con tu apoyo, cariño y amor. Att: tu querido hijo Luis Andrés”, reza el papel que hoy su padre guarda y conserva como un tesoro.

Sobre estas mismas, el señor Colmenares indicó las fechas respectivas en que recibió cada carta: la primera fue del 23 de mayo de 1990 y la segunda, fue precisa y exactamente 10 años antes de morir, el 31 de octubre del 2001. “Me consuelo en los recuerdos y no puedo eludir las nostalgias. Ahí siguen los días que Luis Andrés me hizo estas cartas”, expresó.

LUIS A COLMENARES. PADRE DE LUIS ANDRES COLMENARES ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES MUERTO EN EL PARQUE EL VIRREY. BOGOTA DICIEMBRE 21 DE 2011. FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El dolor de los padres

Asimismo, su padre fue al lugar donde encontraron a Colmenares hace 13 años y junto a una fotografía al lado de la lápida de su hijo, escribió por Twitter: “Aquí es donde nunca pensé ni hubiera querido visitarte para desearte feliz cumpleaños Luis Andrés (qepd) Ahí te dejé mi oración para que sigas celebrando en el cielo”, escribió el padre del joven.

Por su parte, la madre del joven fallecido, Oneida Escobar, desempolvó una foto de su hijo que publicó por medio de su cuenta de Instagram junto con un emotivo mensaje en el que expresa el dolor que le ha causado su partida y lo mucho que lo extraña.

Oneida Escobar recordó a su hijo Luis Andrés Colmenares - Foto: Instagram: Oneida Escobar

“Mi querido Luigui, han pasado 13 años en los que he tenido que vivir de los recuerdos y alimentar mi memoria de esos momentos en los que tuve la fortuna de tenerte a mi lado. Hoy estarías cumpliendo 33 años y aunque es imposible no pensar en cómo estarías en este instante, a mi mente llegan pensamientos como verte ya graduado, disfrutando de la vida, tal vez ya casado o con hijos”, expresó.

“Hoy decidí en medio del dolor por quedarme con esas memorias de tu hermosa sonrisa, recuerdo que cuando se aproximaban tus cumpleaños me preguntabas que te iba a regalar, hoy quisiera poder tenerte para seguir dándote mi amor y todo lo que se le puede dar a alguien que se ama tanto. Ahora no puedo ofrecerte nada material, pero si seguir viviendo en honor a ti, solo me queda el consuelo de mirar al cielo y pedirle a Dios que te festeje con su corte celestial. Con todo mi amor te mando todos los abrazos y besos que no he podido darte. Te amo y te extraño mi amor eterno”, agregó la señora Oneida.