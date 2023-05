Juan Diego Alvira se sinceró sobre su nueva faceta: ¿Se lanzaría a ser modelo webcam?

El reconocido periodista Juan Diego Alvira ha estado en el centro de la atención pública por el contenido que ha estado compartiendo, luego de su salida de este medio.

Al periodista, que venía haciendo televisión, le costó acoplarse al ecosistema digital. Sin embargo, en las últimas semanas ha demostrado, a través de sus redes sociales, que se le midió al reto de pasar a lo digital.

Es así como en las últimas semanas ha estado alimentando su canal de YouTube con varios videos en los que analiza y expone diferentes temáticas de la coyuntura nacional que interesan a los ciudadanos, como los precios en las gasolineras, la baja en el precio de la canasta de los productos de la canasta básica familiar en los supermercados, entre otros.

Recientemente, el comunicador fue entrevistado en el programa matutino del Canal RCN, Buen Día Colombia, y allí le preguntaron por diferentes temas de su vida profesional. “Estoy en otra faceta, descubriendo un mundo diferente, ya hasta me propusieron de webcam y me lo estoy pensando”, indicó, y, acto seguido, soltó una carcajada.

Juan Diego Alvira habló de las plataformas digitales - Foto: Nicolas Linares

Violeta Bergonzi, la presentadora, empezó a enumerar las supuestas ventajas que tendría el hecho de ser modelo webcam: “Vas a ser tu propio jefe, bonito ya estás”; él le preguntó: “¿Sí?, ¿en serio?”, Violeta cuestionó en el set y quiénes estaban allí contestaron afirmativamente. Y continuó enumerando las cosas que se necesitan para dedicarse a este oficio: “Cámara ya tienes, sabes manejarla, sabes editar”.

Entre risas, el periodista dijo que su esposa lo estaba llamando y simuló tener una conversación con ella, en la que le decía que le estaban proponiendo ser modelo webcam y continúo diciendo con mucha gracia: “La verdad podemos salir de toda esta situación”. Ahí, las carcajadas no se hicieron esperar.

Luego los presentadores continuaron “hablando en serio”. Andrés López le preguntó por qué no se había cambiado a otra casa periodística grande. Juan Diego le interrumpió y le cuestionó que si se refería puntualmente a RCN, ante lo que Andrés contestó que sí, y que muchas personas se habían estado haciendo la misma pregunta y les gustaría verlo allí.

Ante esto, Juan Diego manifestó que “fue una opción muy interesante, de verdad que sí. Se exploró, hubo contactos, acercamientos, interés; pero, al final, como suele ocurrir con tantas cosas, pues se apagó. Se desvaneció la cosa y, entonces fue cuando yo le dije a mi esposa: ‘Bueno, tocó ahora sí lanzarnos al agua’. No de webcam (risas), pero sí por lo menos a producir contenido”.

Juan Diego Alvira, habló de la independencia que ahora vive. - Foto: Nicolas Linares

“Realmente muchísimo en mis redes sociales, en Facebook, en mi canal de YouTube, en Instagram, en Tik Tok. He estado explorando la faceta de tiktokero, manifestó como una gran hazaña, y me la estoy disfrutando”, afirmó en el programa matutino.

Además, el periodista fue enfático en que no es fácil, “sobre todo, arrancar. Arrancar en este mundo es más bien complejo, porque usted empieza a meterse en un mundo -que, si bien es cierto, para usted no es desconocido-, sí hay otro lenguaje... Esto tiene su propia dinámica”.

“Por ejemplo -indicó-, usted dice ‘con este video la rompo, con este la saco (del estadio)’. Le digo a mi esposa ‘alista maleta, nos vamos de viaje este fin de semana’. Hermano, y se pega un fiasco impresionante, como una decepción, porque usted al final no logra descifrar con precisión ni la potencia, ni las bondades de los algoritmos de alguna de estas redes y en otros, cuando usted dice ahí nada, la rompe”, continuó.

Crónica de Juan Diego Alvira - Foto: Guillermo Torres /Semana

Así mismo, el periodista fue interrogado sobre su nueva independencia y contestó que siempre lo soñaba. “Al final siempre dicen, yo quiero ser independiente, quiero trabajar para mí mismo, cuando uno está en una cadena de noticias, en una empresa, al final es como si estuviera uno arrendado, alquilado. El trabajo de uno, lo factura otro. Ah, no, le pagan y bien y todo, pero uno siempre tiene la ilusión”, manifestó.

“En parte, yo cuando me salí de Noticias Caracol, lo que pasa es que fui cobarde, no fui capaz de lanzarme al agua, de una vez se atravesó la oferta de SEMANA y dije ‘bueno, entonces me la juego por acá”, agregó.

“Cuando definitivamente renuncio en SEMANA, por circunstancias diferentes, digo ‘ahora sí toco, sí o sí'. Pero me lo he disfrutado; primero, no porque sea fácil. Arrancar es supremamente difícil”, aseguró.

Pero destacó que la imagen, es un activo a la que le está sacando provecho, “su patrimonio que ha construido durante muchos años, buscando que se le reconozca su credibilidad, su honestidad. Mucha de la gente que uno se encuentra en la calle -gracias a Dios- le reconoce. Y de lo cual me siento privilegiado”.