Jorge Barón se dejó ver nostálgico por la muerte del papá de Juan Diego Alvira; publicó mensaje de despedida

El reconocido presentador Juan Diego Alvira atraviesa días difíciles tras confirmar la muerte de uno de los pilares más importantes de su vida: su padre.

La noticia se conoció luego de que el propio comunicador compartiera un sentido mensaje en sus redes sociales, donde dejó ver el dolor que enfrenta por esta pérdida.

Según se supo, el pasado 5 de abril falleció Luis Fernando Alvira, lo que marcó profundamente al periodista.

Video | Juan Diego Alvira esquivó la muerte al salvarse de un rayo; mostró impactante momento: “Casi me les voy”

Juan Diego Alvira se despidió de su padre con emotivo mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Alvira publicó una recopilación de fotos junto a su padre, acompañadas de palabras llenas de nostalgia. En el mensaje, recordó momentos especiales que vivieron juntos y destacó las enseñanzas que lo formaron tanto en lo personal como en lo profesional.

Este post dejó ver no solo el duelo que atraviesa, sino también el fuerte vínculo que mantuvo con su progenitor a lo largo de los años.

“Papá, hay historias que no se cuentan... se sienten. No fuiste perfecto, pero me enseñaste a vivir. A no rendirme. A pelearle a la vida incluso cuando parecía más difícil. Muchas de tus enseñanzas no estuvieron en palabras, estuvieron en tu forma de ser, en tu manera de enfrentar todo, en tu presencia silenciosa. Hoy miro atrás y entiendo que mis bases empezaron contigo. Y que, en medio de todo, siempre estuvo la familia. Gracias por tanto... de verdad. Si lo tiene cerca... abrácelo hoy”, escribió el famoso periodista.

Jorge Barón se pronunció por la muerte del papá de Juan Diego Alvira

El famoso presentador que lleva años en la televisión colombiana, realizó una publicación en la que confirmó la muerte del señor y envió un mensaje de condolencias a Juan Diego.

“Con profundo pesar, compartimos la noticia de fallecimiento de don Luis Fernando Alvira, padre de nuestro colega y amigo, el periodista Juan Diego Alvira”, se lee inicialmente.

Además, añade: “Don Luis Fernando, de 74 años, partió en Bucaramanga tras luchar contra una enfermedad pulmonar. Su legado de fortaleza, perseverancia y amor por la familia es un faro que siempre nos acompañará. Enviamos un abrazo solidario a Juan Diego y su familia en este momento tan difícil. Descanse en paz, don Luis Fernando”.

En el post de Juan Diego, varios colegas también presentadores y periodistas le dejaron su mensaje de pésame dejándole claro que lo acompañan de su dolor.

“Abrazos hermano querido, mucha fortaleza para ti y la familia. Mis oraciones con ustedes”, escribió Carlos Calero; “Mi corazón está contigo, lamento de corazón este dolor”, dejó Diva Jessurum.