¿Hijo de Jorge Barón alista incursión en la política con el guiño del expresidente Álvaro Uribe?

Este fin de semana, durante el cierre de campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, en Antioquia, estuvieron presentes Jorge Barón y su hijo Jorge Barón Jr. en la tarima.

Durante un diálogo entre el expresidente Álvaro Uribe y Barón, el reconocido presentador hizo referencia del gusto que tiene su hijo por la política. Uribe le replicó: “Tiene lo más importante, amor a la patria, tiene todo el futuro por delante”.

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Jorge Barón Jr. podría incursionar en las próximas elecciones en Bogotá, donde aspiraría al Concejo en nombre del Centro Democrático.