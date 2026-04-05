Juan Diego Alvira, de luto por dolorosa pérdida; el periodista despidió a su padre: “Gracias por tanto... de verdad”

Juan Diego Alvira, famoso presentador, atraviesa un duro momento en su vida, debido a una pérdida que vivió a inicios de abril. El periodista reveló que estaba de luto, luego de que un ser importante muriera.

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Según se conoció, este 5 de abril, murió Luis Fernando Alvira, padre del comunicador, siendo confirmada la noticia a través de redes sociales. La celebridad informó sobre este doloroso suceso por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje muy conmovedor y nostálgico.

Juan Diego Alvira hizo una recopilación de distintas fotografías con su progenitor, refiriéndose a las enseñanzas y la bonita relación que llevaron a lo largo del tiempo. El texto fue muy personal y especial, exaltando lo que aprendió de él en todos los espacios que compartieron.

“Papá, hay historias que no se cuentan… se sienten. No fuiste perfecto, pero me enseñaste a vivir, a no rendirme, a pelearle a la vida incluso cuando parecía más difícil. Muchas de tus enseñanzas no estuvieron en palabras, estuvieron en tu forma de ser, en tu manera de enfrentar todo, en tu presencia silenciosa", escribió.

De igual manera, habló acerca de su pasado, de los instantes que pasaron juntos y del proceso personal que atravesaron como familia. Allí fue cuando recomendó a sus seguidores que, si tenían a sus papás cerca, los abrazaran y no perdieran esa posibilidad en vida.

“Hoy miro atrás y entiendo que mis bases empezaron contigo. Y que en medio de todo, siempre estuvo la familia. Gracias por tanto… de verdad. Si lo tiene cerca… abrácelo hoy”, agregó.

En las postales se vio una serie de recuerdos en los que estaban de viaje, con sus familiares, en la boda del periodista, compartiendo en fiestas y disfrutando de espacios padre e hijo.

Cabe aclarar que el padre del presentador tenía problemas de salud que le impedían viajar a Bogotá, tal y como lo reveló el famoso en Lo sé todo, durante una charla de 2023.