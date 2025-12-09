Suscribirse

CONFIDENCIALES

Juan Diego Alvira lanza su libro ‘¿Quién entiende este país?’

El periodista estará en un conversatorio este martes 9 de diciembre en el Gimnasio Moderno con Roberto Pombo y Alberto Casas.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 6:31 p. m.
Juan Diego Alvira lanza el libro: ¿Quién entiende al país? | Foto: Fotomontaje SEMANA

Juan Diego Alvira cuenta que decidió lanzarse a escribir a un libro porque en las calles muchos lo abordan para preguntarle cómo va el país y para pedirle explicaciones sobre sus principales noticias.

El periodista, un reportero que recorre las calles del país y que tiene más de tres millones de seguidores, lanza este martes ¿Quién entiende este país? en un conversatorio en el Gimnasio Moderno con dos voces muy reputadas del periodismo: Roberto Pombo y Alberto Casas Santa María. “Tres periodistas. Cero censura. Una sola misión: traducir la Colombia real”, asegura el comunicado de su lanzamiento.

El libro apunta a responder a muchas preguntas de la vida diaria: “¿Por qué la plata no alcanza aunque suba el salario mínimo? ¿Por qué estudiamos tanto para trabajar en lo que sea? ¿Por qué el sistema de salud salva vidas y las complica al mismo tiempo? ¿Cómo identificar cuando nos están mintiendo?“.

“Escribí este libro para que ningún político le vuelva a meter los dedos a la boca al ciudadano. Para que la próxima vez que le prometan el cielo, usted sepa exactamente en qué fijarse”, asegura.

