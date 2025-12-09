CONFIDENCIALES
Juan Diego Alvira lanza su libro ‘¿Quién entiende este país?’
El periodista estará en un conversatorio este martes 9 de diciembre en el Gimnasio Moderno con Roberto Pombo y Alberto Casas.
Juan Diego Alvira cuenta que decidió lanzarse a escribir a un libro porque en las calles muchos lo abordan para preguntarle cómo va el país y para pedirle explicaciones sobre sus principales noticias.
El periodista, un reportero que recorre las calles del país y que tiene más de tres millones de seguidores, lanza este martes ¿Quién entiende este país? en un conversatorio en el Gimnasio Moderno con dos voces muy reputadas del periodismo: Roberto Pombo y Alberto Casas Santa María. “Tres periodistas. Cero censura. Una sola misión: traducir la Colombia real”, asegura el comunicado de su lanzamiento.
Mi trabajo como periodista no es caer bien, es preguntar.— Juan Diego Alvira (@JuanDiegoAlvira) December 7, 2025
Preguntar aunque moleste, aunque arda, aunque levante ejércitos de fanáticos digitales.
La pregunta incómoda no es un ataque: es un deber.
A todos se les cuestiona —izquierda, derecha o centro— sin miedo y sin favores. pic.twitter.com/U4ajv1SxVI
El libro apunta a responder a muchas preguntas de la vida diaria: “¿Por qué la plata no alcanza aunque suba el salario mínimo? ¿Por qué estudiamos tanto para trabajar en lo que sea? ¿Por qué el sistema de salud salva vidas y las complica al mismo tiempo? ¿Cómo identificar cuando nos están mintiendo?“.
“Escribí este libro para que ningún político le vuelva a meter los dedos a la boca al ciudadano. Para que la próxima vez que le prometan el cielo, usted sepa exactamente en qué fijarse”, asegura.