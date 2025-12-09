Juan Diego Alvira lanza su libro ‘¿Quién entiende este país?’

Juan Diego Alvira cuenta que decidió lanzarse a escribir a un libro porque en las calles muchos lo abordan para preguntarle cómo va el país y para pedirle explicaciones sobre sus principales noticias.

El periodista, un reportero que recorre las calles del país y que tiene más de tres millones de seguidores, lanza este martes ¿Quién entiende este país? en un conversatorio en el Gimnasio Moderno con dos voces muy reputadas del periodismo: Roberto Pombo y Alberto Casas Santa María. “Tres periodistas. Cero censura. Una sola misión: traducir la Colombia real”, asegura el comunicado de su lanzamiento.

Mi trabajo como periodista no es caer bien, es preguntar.

Preguntar aunque moleste, aunque arda, aunque levante ejércitos de fanáticos digitales.



La pregunta incómoda no es un ataque: es un deber.



A todos se les cuestiona —izquierda, derecha o centro— sin miedo y sin favores. pic.twitter.com/U4ajv1SxVI — Juan Diego Alvira (@JuanDiegoAlvira) December 7, 2025

El libro apunta a responder a muchas preguntas de la vida diaria: “¿Por qué la plata no alcanza aunque suba el salario mínimo? ¿Por qué estudiamos tanto para trabajar en lo que sea? ¿Por qué el sistema de salud salva vidas y las complica al mismo tiempo? ¿Cómo identificar cuando nos están mintiendo?“.