Alejandro Chacón renunció a su curul en el Senado

El senador del Partido Liberal Alejandro Carlos Chacón presentó su carta de renuncia a la corporación ante el presidente Lidio García.

En la misiva, solicita que esta tenga efectos a partir del 16 de junio y que sea aceptada por la plenaria de la corporación.

“Me retiro de esta dignidad con la tranquilidad de haber servido a Colombia desde mis convicciones, con absoluto respeto por el orden constitucional y con la firme certeza de que el fortalecimiento de la democracia exige instituciones sólidas, debates respetuosos y servidores públicos comprometidos con el país”, dijo Chacón en su carta.

Aunque el congresista no lo ha confirmado, su renuncia tendría como objetivo no inhabilitarse para las elecciones de 2027, ya que tendría interés en ser candidato a la Gobernación de Norte de Santander.