En la noche de este lunes, 22 de septiembre, el equipo de prensa del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, dio a conocer amenazas de muerte en su contra.

“Mediante mensajes de WhatsApp le escribieron al contacto del destacado legislador liberal que no siga haciendo denuncias a menos que quiera morirse”“, señaló inicialmente el comunicado.

El senador recibió un mensaje intimidante por medio de su WhatsApp personal el pasado domingo, 21 de septiembre, sobre las 7:06 p.m., donde le hacen graves advertencias contra su vida.

“Le aconsejo que las denuncias se las deje a los abogados… a menos de que quiera morirse. Usted cree imbécil que se va a meter con nosotros y va a salir campante. Le matamos hasta el perro que tiene en su casa cabrón antes que se meta con alguno de nosotros”, dice parte del mensaje que recibió Chacón.

Senador Alejandro Carlos Chacón | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El comunicado también revela que el mensaje fue “escrito desde el número 3214974806 y que no está dentro del listado de contactos del congresista liberal”.

Ante esta situación que pone en peligro la vida del senador y su familia, Chacón dio aviso a la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior "está haciendo gestiones para evaluar su esquema de seguridad”.

Sin embargo, se espera que este martes, 23 de septiembre, quede oficializado el denuncio correspondiente ante las autoridades pertinentes para que tomen cartas en el asunto sobre la integridad del congresista y su núcleo familiar.