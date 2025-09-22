Suscribirse

Vicky Dávila a Gustavo Petro: “¿Le está dando órdenes a su fiscal de bolsillo para que frene el proceso de su hijo?”

La precandidata a la Presidencia cuestionó los ataques del mandatario a la fiscal que lleva el caso de Nicolás Petro.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 2:02 a. m.
Vicky Dávila, Gustavo Petro y Nicolás Petro.
Vicky Dávila, Gustavo Petro y Nicolás Petro. | Foto: Semana

La precandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, le respondió al presidente Gustavo Petro sobre los señalamientos que hizo contra la fiscal que lleva el caso de su hijo, Lucy Laborde, a quien señaló, sin pruebas, de estar actuando en medio de ese proceso a favor de los intereses de la oposición.

“Gustavo Francisco Petro, tarde o temprano se comprobará que lo que usted dice sobre mí en el caso de su hijo, es otra mentira. Yo jamás actuaría como usted o como cualquiera de sus secuaces. Yo no tengo pasado ni presente delincuencial”, afirmó Dávila.

La precandidata compartió videos de las declaraciones que dio Nicolás Petro ante la justicia, comparecencia en la que aceptó el uso irregular de los recursos de la campaña a la Presidencia de su padre durante 2022.

Vicky Dávila responde a la defensa de Juan Manuel Santos de la JEP y lo señala de pactar "impunidad para criminales de lesa humanidad"

En el material divulgado por Dávila, que había sido revelado como parte de su trabajo periodístico, el primogénito del jefe de Estado detalla el uso irregular de los recursos del Pacto Histórico para la consulta presidencial de la izquierda, las elecciones legislativas y presidenciales de ese año que dejaron a su padre como jefe de Estado de los colombianos.

En ese material audiovisual, el mismo Nicolás Petro acepta que Euclides Torres financió la campaña del Pacto Histórico y detalla que el senador Pedro Flórez tenía conocimiento del origen de los fondos que le permitió a ese sector político hacer eventos durante 2022.

"Sinceramente me pareció asqueroso": Vicky Dávila por polémica declaración de Gustavo Petro sobre las mujeres

Pese a las pruebas, el jefe de Estado está señalando a la fiscal del caso por supuestas actuaciones irregulares. “Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición. Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario señaló a la fiscal Laborde de estar vinculada con la precandidata a la presidencia del Movimiento Valientes y opinó lo siguiente: “Quieren condenar a mi hijo para condenar a su padre y para que el pueblo de nuevo adormezca”.

Vicky Dávila a Gustavo Petro por nuevo proceso que enfrenta su hijo Nicolás: "No permita que se vuele como su amigo Carlos Ramón González"

Dávila increpó a Petro cuestionando cómo consiguió que Nicolás Petro dejara de colaborar con la justicia, a pesar de que ya había confesado sus actuaciones ante los fiscales. La precandidata también le preguntó al mandatario qué hizo cuando Day Vásquez le contó los detalles de las movidas que había hecho su hijo con los dineros de la campaña.

“¿Le está dando órdenes a su Fiscal de bolsillo para que frene el proceso de su hijo? ¿Después de sacar al fiscal Mario Burgos del caso de su hijo, la fiscal Lucy Laborde, tampoco les sirve?”, aseveró Dávila. El presidente Petro aseguró que no interfiere en el proceso de su hijo.

