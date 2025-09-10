Suscribirse

Política

“Es muy costoso decir la verdad”: Vicky Dávila presentó su nuevo libro

El libro, titulado ‘Mi historia y el costo de decir la verdad’, resume la vida de la periodista y hoy precandidata presidencial.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 3:48 p. m.
Vicky Dávila, precandidata presidencial.
Vicky Dávila, precandidata presidencial. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Vicky Dávila presentó este miércoles, 10 de septiembre, su libro Mi historia y el costo de decir la verdad, en el que expuso los momentos que han marcado su vida y los principales retos que enfrentó en su ejercicio periodístico.

“Yo escogí ser periodista y eso te empuja a que tengas que tomar una decisión en la vida: y es buscar la verdad siempre, esa es la labor de un periodista”, empezó diciendo la precandidata presidencial.

Para Dávila, esta decisión la condujo a enfrentar a los corruptos, bandidos y poderosos, lo que se tradujo en un alto costo para la seguridad e integridad de los suyos, pero que nunca se desenfocó del camino.

Contexto: Vicky Dávila le responde firme a Laura Sarabia: “El único responsable es Petro con su gobierno”

“Me ha tocado duro, porque me tocó enfrentarme no solo a los corruptos y a los bandidos, sino a gobiernos completos, a presidentes, a presidentes como este, o su gobierno, que son tan cuestionados y tan peligrosos”, manifestó Dávila.

Ella mencionó en sus redes sociales que las denuncias, informaciones y cuestionamientos que comparte diariamente en contra de estos “poderosos” la ponen en una situación de peligro permanentemente.

“Es muy costoso decir la verdad. Cuesta mucho, pero es lo que hay que hacer siempre, en todos los ámbitos de la vida. Siempre hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, agregó la aspirante a la Casa de Nariño.

“OLVÍDENSE, PETRO NO VA POR LAS REFORMAS, VA POR EL 2026 Y ESTÁ EN CAMPAÑA CON LA PLATA DE LOS COLOMBIANOS”.Vicky Dávila
Vicky Dávila. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En la socialización de su libro, Vicky Dávila reconoció que el proceso de escritura estuvo marcado por una catarsis y lágrimas, pues ella y sus familiares han pasado por momentos dolorosos y complejos.

Uno de los episodios que marcó su vida fue una experiencia de violencia que sufrió su madre cuando apenas era una adolescente: “Mi papá la toma del brazo, la saca delante de todo el mundo y la agarra a patadas en la calle”.

Esa historia la escuchó Dávila narrada por su mamá: “Es muy doloroso para mí pensar que eso le había pasado a mi mamá siendo una menor de edad. […]. Nunca mi mamá fue capaz de denunciarlo”.

Contexto: Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

Finalmente, un segundo acontecimiento fue la muerte del papá de su hijo mayor, Juan Carlos Ruiz: “Revivir cuando Juan Carlos se murió, mi primer esposo, el papá de mi hijo mayor, fue también un golpe muy duro”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ‘Fahrenheit 9/11′: el documental sobre los nexos de la familia Bush con los Bin Laden y que sigue vigente a 24 años de los atentados

2. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

3. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

4. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

5. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vicky Dávila

Noticias Destacadas

OLMEDO LÓPEZ / Gustavo Petro

Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

Redacción Semana
Fueron varias horas de tensión las que hubo entre Colombia y Estados Unidos.

Petro volvió a trinar en la madrugada arremetiendo contra Trump y reveló por qué lo hizo en ese horario

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro le pasó una cuenta de cobro al Partido de la U y algunos congresistas hacen lobby para acercarse nuevamente al jefe de Estado

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.