“Es muy costoso decir la verdad”: Vicky Dávila presentó su nuevo libro

Vicky Dávila presentó este miércoles, 10 de septiembre, su libro Mi historia y el costo de decir la verdad, en el que expuso los momentos que han marcado su vida y los principales retos que enfrentó en su ejercicio periodístico.

“Yo escogí ser periodista y eso te empuja a que tengas que tomar una decisión en la vida: y es buscar la verdad siempre, esa es la labor de un periodista”, empezó diciendo la precandidata presidencial.

Para Dávila, esta decisión la condujo a enfrentar a los corruptos, bandidos y poderosos, lo que se tradujo en un alto costo para la seguridad e integridad de los suyos, pero que nunca se desenfocó del camino.

“Me ha tocado duro, porque me tocó enfrentarme no solo a los corruptos y a los bandidos, sino a gobiernos completos, a presidentes, a presidentes como este, o su gobierno, que son tan cuestionados y tan peligrosos”, manifestó Dávila.

Ella mencionó en sus redes sociales que las denuncias, informaciones y cuestionamientos que comparte diariamente en contra de estos “poderosos” la ponen en una situación de peligro permanentemente.

“Es muy costoso decir la verdad. Cuesta mucho, pero es lo que hay que hacer siempre, en todos los ámbitos de la vida. Siempre hay que decir la verdad, cueste lo que cueste”, agregó la aspirante a la Casa de Nariño.

Vicky Dávila. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En la socialización de su libro, Vicky Dávila reconoció que el proceso de escritura estuvo marcado por una catarsis y lágrimas, pues ella y sus familiares han pasado por momentos dolorosos y complejos.

Uno de los episodios que marcó su vida fue una experiencia de violencia que sufrió su madre cuando apenas era una adolescente: “Mi papá la toma del brazo, la saca delante de todo el mundo y la agarra a patadas en la calle”.

Esa historia la escuchó Dávila narrada por su mamá: “Es muy doloroso para mí pensar que eso le había pasado a mi mamá siendo una menor de edad. […]. Nunca mi mamá fue capaz de denunciarlo”.