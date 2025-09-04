Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

Desde la noche del miércoles 3 de septiembre, Vicky Dávila había anunciado en redes sociales que Verónica Alcocer tenía programado ir este jueves 4 a la cárcel La Picota de Bogotá.

La candidata había dado detalles. Por ejemplo, que la visita comenzaría a las 9:00 de la mañana y terminaría a la 1:30 de la tarde. Y que en esas horas se había dispuesto un cauteloso operativo en el penal.

Con dos trinos, Dávila confirmó que su anuncio era cierto. En una primera publicación, la candidata muestra que la primera dama llegó en una “caravana inmensa y ya está dentro de La Picota”.

En las imágenes se ven las motos y las camionetas ingresar. Para Dávila, “el Gobierno tiene que explicar por qué ella está visitando las cárceles a ocho meses de las elecciones presidenciales”.

“¿Estamos frente al pacto de La Picota 2.0? Verónica se reúne con paramilitares, guerrilleros, narcos, extraditables, feminicidas, violadores y secuestradores. Por qué le dio ahora por ir a las cárceles en plena campaña. Semana logró las imágenes del ingreso Verónica a La Picota", señala Dávila.

En su primera publicación, también había puesto de presente el episodio del Pacto de la Picota:

“En la campaña del 22, que ayudó en el triunfo de Petro, según su hermano. Dato: causa curiosidad que algunas personas me insisten en que Verónica ha pedido que no quiere que le digan más “Primera Dama”. ¿Por qué? Es mejor que el Gobierno, aclare todo esto”.

En otro trino, Vicky Dávila revela el listado de los presos con los que se habría reunido la primera dama.

Robinson Cerquera Celis: Homicidio agravado.

Jose Danilo Chaparro Chaparro: feminicidio.

Carlos Arturo Pinzón, exparamilitar.

Samuel Téllez Núñez, exparamilitar.

Juan Carlos Pertus, feminicidio.

Héctor Eudoro Rivera Erazo, Los Rastrojos.

Mauricio Ortiz Gamboa, abuso sexual.

Rodolfo Galvis Navarro, Clan del Golfo.

Ronal Alexis Jaimes Tamayo, Farc.

Javier Mondragón González, Clan del Golfo.

John Freddy Rubiano Sánchez, violador en serie.

Harvey Ipuz Rincón, feminicidio.

Bernardo Hose Granados Aranzalez, homicidio, extradición.

Keiler Heskegyn Ramírez Romero, narcotráfico.

Jhoany Ríos Narváez, secuestro.

Faver de Jesús Atehortúa Gómez, paramilitar.

Jairo Alfonso Suesca Brochero, feminicidio.

Rodolfo Coqueco, homicidio.

Mario Andrés Carranza Alarcón, secuestro.

Wilson Calderón Cardona, paramilitar.

Jairo Ferney Martínez Pineda, homicidio.

Carlos Argemiro Reyes Reyes, feminicidio.

Dávila había contado detalles de todo lo que pasaría en el encuentro.

“La visita empieza a 9 am hasta la 1:30 pm. En esas 4 horas y media nadie puede entrar ni salir de la cárcel. Estará en la estructura 3, ERON, tengo la lista de 58 reclusos que estarán con ella. Hay detenidos de estructuras paramilitares y guerrilleras, homicidas, feminicidas, secuestradores, narcos, extraditables y violadores, entre otros. La visita, por más ‘humanitaria’, causa suspicacia porque estamos a 8 meses de las elecciones presidenciales”.