Pacto de La Picota | Parapolíticos y extraditables fueron interrogados por las visitas de Juan Fernando Petro, hermano del Presidente

Una comisión del CTI de la Fiscalía General interrogaron a un grupo de parapolíticos y extraditables que se encuentran privados de la libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá.

Estas declaraciones se obtuvieron en medio de la investigación por el supuesto ‘Pacto de La Picota’ que tiene relación con una serie de promesas que le habría hecho Juan Fernando Petro en una reunión registrada el 8 de abril de 2022.

El hermano del Presidente de la República ya declaró, en marzo pasado, ante la Fiscalía General para manifestar que su nombre había sido utilizado por personas inescrupulosas y ofrecer así beneficios judiciales.

Entre estos inescrupulosos, aclaró, estarían un grupo de abogados por lo que pidió que sea considerado como víctima dentro de esta investigación.

“La palabra es avivato, de hecho mi nombre aquí en la Fiscalía aparece como si fuera un gancho ciego, es decir, fue utilizado mi nombre como gancho ciego, y eso quiere decir que que utilizaron mi nombre, para hacer negociaciones y darles ciertas ventajas a sus clientes con respecto al respecto del tema de la paz, de gestores de paz o temas de no extradición, cosa en la que nunca nosotros nos metimos y en lo que nosotros no podíamos negociar”, advirtió.

tomado twitter de juan fernando petro - Foto: tomado twitter de juan fernando petro

Sobre su papel en el tema de la paz total agregó que, “yo lo dije claramente durante un mes y medio en las diferentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación, nosotros en algún momento a través de la comisión latinoamericana o de la comisión intereclesial habíamos llegado a sus referentes sobre un tema álgido, que toca aristas muy complejas de la política colombiana como es el tema de la paz “.

El hermano del mandatario no negó su cercanía a los diálogos con personas involucradas en el conflicto, incluso reclusos, pero marcó una clara distancia con el escándalo que ahora protagoniza, “nosotros por todos los territorios y de manera abierta y transparente hablamos al país del concepto de paz total, de perdón social, de gestores de paz como una filosofía que tenía que ser adoptada por la sociedad, para ser debatida por la sociedad en pleno, pero allí no se ha hablado de ninguna negociación”.

“Nosotros nunca planteamos ninguna negociación, porque simplemente el trabajo, bien sea de la comisión o el trabajo de la comisión latinoamericana, que en el cargo que yo tenía como alto comisionado de paz, del cuerpo de paz internacional, era escuchar a las comunidades, los procesos de paz en esas comunidades y sus problemas de derechos humanos, pero nunca llegar a negociar nada, lo dejamos claro en todas partes”, argumentó Juan Fernando Petro, marcando distancia de los supuestos pagos de millones de dólares que habrían hecho extraditables para frenar su envío a Estados Unidos.

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro. - Foto: Vicky en Semana

“A la hora en que la Fiscalía bien lo disponga acá estaremos. Por ejemplo, hay rumores y yo ya los vi por redes sociales, donde dicen que estoy en México; que claro ya se escapó, y que me fui con mi sobrino Nicolás, por Dios, eso es lo que hay que detener y es lo que hace daño. Aquí estoy y aquí estoy colocando la cara frente a los medios de comunicación y frente a la Fiscalía, porque si tienes la conciencia tranquila pues no tienes por qué esconderte”, dijo sobre las versiones de que había salido del país.

Añadió que, “Lo hemos dicho nosotros, no nos inventamos el concepto de perdón social, ni nada por el estilo, pero fuimos el referente y le colocamos a la sociedad este tema que la sociedad no estaba preparada para escuchar. Lo hicimos claramente en espacios cerrados y en espacios abiertos, pero nunca y no podrá aparecer y de hecho no ha aparecido nada más allá de los rumores que son los que hacen daño. No hay un documento o un video o algo que diga o demuestre que Juan Fernando Petro está recibiendo dineros de extraditables, nunca he hecho negociaciones con abogados que tenga que ver con el tema de la paz”.