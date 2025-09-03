“¿Qué significa el gesto?”: Vicky Dávila, por video de Sandra Ramírez, de Comunes, en el Congreso. Se hizo viral

La precandidata presidencial Vicky Dávila publicó un video en sus redes sociales que se hizo viral por unos gestos de la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes.

Todo ocurrió durante la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará a José Fernando Reyes en ese alto tribunal.

El video se ha compartido decenas de veces porque la elección se ha dado en medio de especulaciones por la supuesta presión del Gobierno Petro para que fuera elegida María Patricia Balanta.

“Vean a Sandra Ramírez, senadora que perteneció a las Farc. ¿Qué le estará diciendo a quien la acompaña? ¿Qué significa el gesto que hace con la mano derecha? Luego, parece estar pidiendo a su interlocutor ‘silencio’. ¿Qué se les ocurre que pasó ahí? O será que ella nos cuenta...”, manifestó Dávila.





pic.twitter.com/KZA9MvKa0P — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 3, 2025

La precandidata describió detalladamente lo que ocurre en el video, por lo que le lanzó la pregunta a la senadora que estaba dialogando con Ómar Restrepo, quien también pertenece al Partido Comunes.

Algunos usuarios de X han afirmado que el gesto que hace la senadora con la mano derecha podría ser para hablar de dinero, pero eso no está claro. En todo caso, la congresista pidió la palabra en la plenaria del Senado para decir que no estaba ocurriendo nada extraño.

“Aquí estamos en una elección, no estamos haciendo cosas por debajo de acuerdo ni diciéndole a nadie que se calle la boca”, dijo la congresista.

Por esa razón, Dávila puso un nuevo escrito en X para lanzarle otra pregunta a la senadora de Comunes.

“Senadora Sandra Ramírez, cuál es la ‘tremenda equivocación’, según usted. Si usted sí perteneció al grupo terrorista de las Farc, y gracias a eso, a las Farc, usted es senadora, le regalaron una curul y gana millones. Por cierto, no contestó la pregunta. Repito, ¿de qué estaba hablando con su interlocutor que la obligó a hacer esos gestos? Conteste, por favor", increpó.





https://t.co/wXrKitbEJT pic.twitter.com/TxKflIKRmf — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 3, 2025