Sandra Ramírez, exesposa de Tirofijo, estalló ante señalamientos de “llevar niñas para que jefes guerrilleros las violaran”

“Sandra Ramírez, alias Griselda Lobo de las Farc, quien tomaba niñas y se las llevaba a jefes guerrilleros para que las violaran , está en el Congreso, no ha pagado un solo día de cárcel y ahora da lecciones de moral al país”, escribió textualmente Briceño en sus redes sociales.

“Emprenderé todas las acciones jurídicas y legales que tengan lugar contra usted, concejal Daniel Briceño. Sus señalamientos son idénticos a otros que a la fecha no han podido comprobar, que carecen de todo sustento y que ponen en riesgo mi vida como hasta ahora lo han hecho. Y si hablamos de lecciones de moral, ustedes ahora son los menos indicados para hablar de moral, su jefe político fue condenado ayer. No lo olvide”, le dijo ella.

La disputa no terminó ahí. El concejal Briceño le respondió: “Señora Griselda Lobo, usted puede denunciarme y allá iré y le repetiré esto en su cara. Yo no puedo permitir que los victimarios como usted sigan posando de faros morales en Colombia. Este país le regaló una curul y usted lo que hizo fue burlarse de todos. No les tengo miedo”.