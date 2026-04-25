Centro Democrático denuncia posible atentado contra el candidato Iván Cepeda y pide extremar medidas de seguridad

El partido Centro Democrático denunció en las últimas horas que tendría conocimiento de un presunto atentado en contra del candidato presidencial Iván Cepeda, por lo que alertó a las autoridades.
La colectividad, opositora al Gobierno nacional, alertó a las autoridades y al propio Ejecutivo, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por la información que conoció previo a un evento del candidato en el municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas.
El aspirante a la Casa de Nariño había informado a través de sus redes sociales y las de la campaña su participación en un evento programado para este sábado, 25 de abril, en el municipio caldense a partir de las 3:00 de la tarde, específicamente en el barrio El Reposo.
“Se nos ha informado de un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda hoy en La Dorada. Pedimos al Gobierno Nacional y a las autoridades investigar y extremar medidas de seguridad”, señaló el partido.
Se nos ha informado de un posible atentado en contra del senador Iván Cepeda hoy en La Dorada.— Centro Democrático (@CeDemocratico) April 25, 2026
La campaña presidencial en esta recta final se ha convertido en un tema de preocupación para las autoridades, debido al alto riesgo en el que se encuentran los aspirantes a la Casa de Nariño, quienes aparecen en sus actos públicos blindados por escudos, escoltados por más de 20 uniformados y monitoreados las 24 horas por unidades de inteligencia del Estado.
Precisamente, SEMANA reveló en su más reciente edición la preocupante vulnerabilidad y las amenazas que podrían impactar, nuevamente, la jornada electoral del país.
De acuerdo con la información, fuentes de inteligencia le documentaron al Gobierno nacional que existen 23 expedientes por presuntos ataques que se materializarían antes de la primera vuelta, programada para el próximo 31 de mayo, contra los aspirantes a la Casa de Nariño.
Las informaciones han sido conocidas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales e infiltrados. La Dirección de Investigación Criminal de la Policía y la Fiscalía rastrean cada una de las pistas para frustrar cualquier acción terrorista.
Los 23 escenarios de riesgo están concentrados en siete candidatos: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Santiago Botero, son los que más acumulan peligros; luego están, con un expediente cada uno por amenazas, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Mauricio Lizcano e Iván Cepeda.
El presidente Gustavo Petro ya había advertido días atrás, a través de sus redes sociales, que la CIA, organismo de inteligencia de Estados Unidos, tendría información sobre un presunto atentado contra Cepeda.
“Las amenazas contra el candidato Iván Cepeda existen, según la información de un organismo de inteligencia del Estado, externo al Ministerio de Defensa, el cual también la comunicó a los Estados Unidos para su valoración y apoyo de capacidades, dentro del marco de la cooperación internacional”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.